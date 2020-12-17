Губерниев: «Это никакая не победа, что мы получили два года, а не четыре»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 2022 года.

анные ограничения коснутся Олимпиады-2021 в Токио и Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022.

— Сейчас абсолютно наплевать, какое это решение — политизированное или нет, — заявил Губерниев «СЭ». — Мы должны с ним считаться и бороться за наших спортсменов. Мы получили то, что получили. Это никакая не победа, что мы получили два года, а не четыре. Мы должны бороться за каждого спортсмена. Будет Логинов выступать на чемпионате мира? Похоже, что нет. Про Олимпиаду мы вообще не говорим. Будут ли в Пекине выступать спортсмены, которые по надуманным вопросам пропустили Пхенчхан? Как будет индивидуальный допуск совершаться? Кто будет этим вопросом заниматься? Я сейчас предвижу серьезную работу министерства спорта, олимпийского комитета и спортивных федераций. Просто засучив рукава надо за каждого российского олимпийца бороться. Задача — сохранить спорт в стране. Да, в тяжелой ситуации, но надо сохранить. Бороться за каждого.

В четверг CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.

(Константин Колмаков)