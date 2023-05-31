Глава ВАДА Банька заявил о низком доверии агентства к антидопинговой системе в России

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька в ходе генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) заявил, что уровень доверия антидопинговой системе России остается на низком уровне.

Ранее он говорил, что восстановлению полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) препятствует отсутствие антидопингового кодекса в российских законах.

«РУСАДА останется не соответствующим кодексу, пока не выполнит все условия по решению CAS и пока мы не получим этому подтверждение. Мы продолжим следить за процессом. Должен сказать, что вера в антидопинговую систему остается низкой», — приводит РИА Новости слова главы ВАДА.

В мае исполком ВАДА вновь подтвердил, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Период временного отстранения России, который начался в конце 2015 года, снова был продлен на неопределенный срок.