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Сегодня, 17:39

Журова считает, что в ВАДА есть план по негативу для России

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новые обвинения России со стороны ВАДА.

«Они должны были выставить статистику за 2020 год еще в 2021 году, а не в 23-м. Вы же понимаете, что это уже подтасовка фактов. Давно понятно, что подобные связанные со спортом новости выходят по какому-то спланированному сценарию. То есть, как только какое-то затишье — так, за что мы еще не зацепились? Давайте сейчас допинг вспомним. Потом появится еще какая-то история. То есть все время будет выплывать какая-то повестка в негативном ключе. У меня такое ощущение, что это какой-то план, чтобы поддерживать антироссийские настроения, надо что-то обязательно из пальца высосать», — приводит «КП Спорт» слова Журовой.

29 мая стало известно о том, что ВАДА выявило 135 нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов в 2020 году. Это самый худший показатель в мире за данный период.

Источник: https://www.kp.ru/sports/doping/svetlana-zhurova-v-vada-yavno-est-plan-po-negativu-dlya-rossii/
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