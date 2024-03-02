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2 марта, 15:38

РУСАДА в феврале одобрило 9 запросов на использование атлетами запрещенных лекарств

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассказало о запросах на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения.

«В феврале в РУСАДА поступило 23 запроса на оформление терапевтического использования, 9 запросов было одобрено», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В январе в РУСАДА поступило 9 запросов, 5 было одобрено.

Если спортсмен получает одобрение своего запроса, то он может в течение определенного времени использовать лекарственные препараты, содержащие вещества, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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