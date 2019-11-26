Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

«Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом», — заявил глава РУСАДА Ю. Ганус. Хотел бы напомнить, г-ну Ганусу, что мы — народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо. — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) November 25, 2019

— Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом, — заявил глава РУСАДА Ю. Ганус. Хотел бы напомнить, г-ну Ганусу, что мы — народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо, — написал Зюганов в Twitter.

Ранее стало известно, что исполком ВАДА рекомендует запретить России проводит международные соревнования на протяжении четырех лет. Заседание по этому поводу состоится 9 декабря.