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Геннадий Зюганов — главе РУСАДА: «Хотел бы напомнить, что мы — народ-победитель»

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Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

— Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом, — заявил глава РУСАДА Ю. Ганус. Хотел бы напомнить, г-ну Ганусу, что мы — народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо, — написал Зюганов в Twitter.

Ранее стало известно, что исполком ВАДА рекомендует запретить России проводит международные соревнования на протяжении четырех лет. Заседание по этому поводу состоится 9 декабря.

Дополнительная информация

https://twitter.com/G_Zyuganov/status/1199057559866560520

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