Четырехлетний бан, запрет на флаг: ВАДА подтвердило рекомендации по санкциям к России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило появившуюся в СМИ информацию о намерении наказать Россию за манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории. Исполком состоится 9 декабря.

В докладе утверждается:

«Комитет пришел к выводу, что данные не являются полными и достоверными. Копия базы данных LIMS, переданная в 2019 году, во многом совпадает с копией 2015 года, предоставленной информатором в 2017 году, однако сотни единиц данных были удалены из копии 2019 года, а соответствующие исходные данные и файлы PDF были удалены или изменены.

Некоторые из них были удалены в 2016 или 2017 году, когда бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков впервые обнародовал схему сокрытия допинга российскими спорстменами, что было подтверждено докладом профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшией существенные удаления и изменения были сделаны в декабре 2018 и январе 2019 года. Эти действия были скрыты за счет изменения даты компьютерных файлов в попытке создать впечатление, что они переданы в исходном состоянии 2015 года.

Кроме того, в период с 25 ноября 2018 по 10 января 2019 года (то есть в промежутке между постановлением исполкома о передаче данных и самоей передачей) кто-то из московской лаборатории:

— поместил сфабрикованные доказательства в базу данных LIMS в поддержку аргумента российских властей, что якобы сам Григорий Родченков и два соучастника подделывали данные в московской базе данных для вымогательства денег у спортсменов;

— удалил из базы данных LIMS важные доказательства, подтверждающие, что другой сотрудник лаборатории участвовал сокрытии допинга российскими спортсменами в 2014 и 2015 году. Этот сотрудник в настоящее время является важным свидетелем для российской стороны в тех случаях, где он отрицает наличие схемы сокрытия допинга и называет Родченкова лжецом.

Комитет пришел к выводу, что это серьезный случай несоблюдения требования предоставить аутентичную копию данных, к тому же содержащий отягчающие обстоятельства".

Комитет рекомендовал ВАДА направить официальное уведомление РУСАДА о несоответствии требованию представить аутентичную копию московских данных и признать РУСАДА несоответствующим кодексу сроком на четыре года.

Также в число рекомендаций входят:

— российские правительственные чиновники и их представители не могут быть назначены на международные заседания, не могут быть членами советов, комитетов или других органов, подписавших Международный антидопинговый кодекс;

— российские правительственные чиновники и их представители не могут участвовать в организации следующих мероприятий на ближайшие четыре года: Олимпийские и Паралимпийские игры, юношеские Олимпийские игры, любое другое крупное международное соревнование, любой чемпионат мира, организованный федерацией, подписавшей Международный антидопинговый кодекс;

— Россия в течение четырех лет не сможет проводить или подавать заявки на международные соревнования;

— если право проведения крупного мероприятия в течение четырехлетнего периода уже предоставлено России, то организация, предоставившая его, должна отозвать это право и передать его другой стране, если это не является невозможным юридически или практически;

— Россия не сможет претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, вне зависимости от того, когда будут подаваться заявки на их проведение;

— российский флаг не может быть поднят на любом крупном соревновании в течение четырехлетнего периода;

— ни президент, ни генеральный секретарь, ни генеральный директор, ни какой-либо другой член правления ОКР или ПКР не смогут участвовать или посещать крупные соревнования в течение четырехлетнего периода;

— российские спортсмены и персонал в течение четырех лет смогут участвовать в крупных состязаниях только если смогут доказать, что никоим образом не связаны с системой (то есть не упоминаются в докладе Макларена, не имеют отношения к пробам, которые подозреваются в фальсификации), а также получат разрешение на основании строгих условий, которые определят ВАДА или Спортивный арбитражный суд, если сочтет это целесообразным.

Кроме того, с учетом отягчающих обстоятельств РУСАДА должно будет оплатить все расходы ВАДА, понесенные по расследованию дела с января 2019 года, а также выплатить штраф в размере 10 процентов дохода в 2019 году или 100 тысяч долларов США (в зависимости от того, какая сумма будет меньше).

При этом комитет отмечает, что работа РУСАДА по борьбе с допингом является эффективной, организация продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями, в том числе ведущими расследования внутри России. Поэтому комитет не рекомендует какой-либо особенный мониторинг, надзор или приостановку деятельности РУСАДА в течение четырехлетнего периода.

Однако одним из условий восстановления является независимость РУСАДА и невмешательство в его работу.

9 декабря исполком ВАДА проведет заседание, на котором рассмотрит данные рекомандации. Если они будут приняты, то в РУСАДА будет направлено письмо о несоответствии кодексу. Если российская сторона его не примет в течение 21 дня, то дело будет направлено в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.