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ФИФА дисквалифицировала Обухова, Князева и Мещерякову за нарушение антидопинговых правил

17:59

Российские футболисты Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов дисквалифицированы по решению дисциплинарного комитета ФИФА за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кода ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Указано, что Князев и Мещерякова получили двухлетнюю дисквалификацию. Обухов дисквалифицирован на шесть месяцев, так как он сотрудничал со следствием и признал свою вину.

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