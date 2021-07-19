ФИФА дисквалифицировала Обухова, Князева и Мещерякову за нарушение антидопинговых правил

Российские футболисты Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов дисквалифицированы по решению дисциплинарного комитета ФИФА за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кода ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Указано, что Князев и Мещерякова получили двухлетнюю дисквалификацию. Обухов дисквалифицирован на шесть месяцев, так как он сотрудничал со следствием и признал свою вину.