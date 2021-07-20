Бывший игрок «Торпедо» Динияр Билялетдинов отреагировал на слова Владимира Обухова, который заявил, что во время выступления за автозаводцев медицинский штаб клуба перед играми делал игрокам инъекции и давал таблетки.

«Может, в индивидуальном порядке что-то было. Но лично я ничего не ел и не принимал на протяжении всей карьеры, в том числе и в «Торпедо». Кроме обычных витаминов, например, аскорбинка. Ноу меня точно никаких инъекций не было. Не могу сказать, что кто-то об этом говорил. Мне кажется, это какой-то фольклор. Когда я был в «Торпедо», то такого и близко не было. Там и денег на это не было», — сказал Билялетдинов «СЭ».

О происшедшем футболист рассказал в интервью «Евроставке». В понедельник Международная федерация футбола объявила о дисквалификации Обухова на полгода за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов). Проба у игрока была взята в 2013 году.

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