Канал ARD рассказал о намеренном заражении допингом через рукопожатие и объятия

Немецкий телеканал ARD, известный своими антидопинговыми расследованиями (в том числе в отношении России), выпустил фильм, в котором рассказал о возможностях «допингового саботажа» — заражении запрещенными веществами против воли спортсмена через кожу во время тактильного контакта.

ARD ссылается на научный эксперимент, проведенный институтом судебной медицины при университетской больнице Кельна. Его участникам наносили небольшие дозы стероидов на кожу рук и шеи, в том числе в результате кратковременных прикосновений. Как итог: допинг-тесты этих людей давал положительных результат на запрещенные вещества на протяжении двух недель.

Ранее ВАДА признало возможность заражения допингом в результате секса и совместного использования полотенец. Однако авторы фильма считают, что кельнский эксперимент доказывает возможность не только случайной передачи стероидов от другого человека, но и диверсии со стороны конкурентов. Якобы спортсмена можно специально подвести под дисквалификацию через рукопожатие и дружеские объятия. Современное оборудование показывает ничтожную концентрацию допинга, так что не обязательно подсыпать «запрещенку» в еду и питье. Успешной может оказаться даже попытка саботажа через кожу.

ВАДА отреагировало на фильм ARD, заявив, что не будет считать возможным заражение допингом через тактильный контакт до тех пор, пока это не будет подтверждено публикациями в научных журналах.