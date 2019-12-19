Дмитрий Свищев: «Мы все поняли, что это не чисто антидопинговые проблемы, а допинг, смешанный с политикой»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА подать апелляцию на решение ВАДА. Набсовет рекомендовал не согласиться с санкциями ВАДА и передать дело в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

— Национальное антидопинговое агентство и мы все поняли, что это не чисто антидопинговые проблемы — это допинг, смешанный с политикой, — цитирует ТАСС Свищева. — Эти вопросы необходимо оспаривать, если у нас допинг — давайте решать эту проблему, если здесь замешана политика и интерес других национальных агентств, которые выступают за пожизненное отстранение России и отказ в допуске на соревнования нашим спортсменам, то эти вещи надо разделять. Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.