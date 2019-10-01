Бывший тренер четырехкратного олимпиского чемпиона Фары дисквалифицирован на четыре года

Американский тренер по легкой атлетике Альберто Салазара, работавший с четырехкратным олимпийским чемпионом британским бегуном Мо Фарой, дисквалифицирован за нарушения, связанные с применением допинга.

Как сообщается на официальном сайте USADA, 61-летний Салазар содействовал нарушению антидопинговых правил когда работал тренером в престижном тренировочном лагере в Орегоне. Его признали виновным в применении запрещенного метода, фальсификации или ее попытки в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путем вовлечения в программу тестирования с нарушением правил.

Кроме на четыре года отстранен врач Джеффри Браун.