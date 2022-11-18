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Сегодня, 21:54

Банька сообщил, что РУСАДА будет восстановлено в случае полного выполнения всех условий ВАДА

Алина Савинова
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Президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Витольд Банька сообщил, что организация не будет восстановлена в правах, пока не выполнит все условия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Могу сказать только, что РУСАДА будет восстановлено в случае полного выполнения всех условий. Прямой веры российской стороне сейчас нет», — цитирует ТАСС Баньку.

В 2019 году ВАДА лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство из-за манипуляций с данными московской лаборатории. Российская организация настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону ВАДА, но лишь частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действуют до середины декабря текущего года.

Источник: https://tass.ru/sport/16372385
Витольд Банька
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