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Сегодня, 18:51

Банька переизбран на должность президента ВАДА

Иван Шитик
Корреспондент
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Витольд Банька.
Фото Global Look Press

Поляк Витольд Банька сохранил пост президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает пресс-служба организации.

18 ноябре в канадском Монреале прошла процедура выбора президента ВАДА. Банька получил безоговорочную поддержку всех делегатов.

Он будет занимать должность президента ВАДА следующие три года. Так как он был переизбран на второй срок, то в следующих выборах участовать на сможет.

Олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян также была избрана вице-президентом Всемирного антидопингового агентства на второй срок.

Витольд Банька
ВАДА
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