Автобиография Родченкова получила литературную премию без конкурса

Председатель жюри премии William Hill за лучшую книгу о спорте Элисон Радд рассказала, что в этом году победа была отдана без конкурса. Премию в размере 30 тысяч фунтов получил Григорий Родченков за автобиографию «Дело Родченкова», в которой рассказал о своем участии в организации допинговой системы в России.

В 2020 году на награду претендовало 152 работы, однако Родченков получил премию без конкурса, «учитывая ошеломляющие откровения и далеко идущие последствия книги».

— «Дело Родченкова» хвалили за предельную откровенность и смелость, — цитирует Inside the Games Радд. — Григорий Родченков в захватывающих подробностях объяснил, как помогал избежать преследования российским спортсменам, принимавшим допинг. Он информатор и он остается «призраком», живущим в Америке, вдали от семьи. Это цена, которую он платит за желание быть на стороне правды.

Премия William Hill вручается ежегодно с 1989 года, Родченков стал ее 32-м лауреатом.