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Родченков получил литературную премию за автобиографию

3 декабря 2020, 23:20
Григорий Родченков. Фото The NY Times
Григорий Родченков. Фото The NY Times
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал обладателем престижной литературной премии William Hill за лучшую спортивную книгу года.

В 2020 году Родченков выпустил автобиографию «Дело Родченкова», в которой рассказал о своем участии в ориганизации допинговой системы в России.

Родченков стал 32-м обладателем премии и получит чек на 30 тысяч фунтов стерлингов. Это не первая премия William Hill за книгу о допинге, но первая, охватывающая сразу несколько видов спорта.

Всего в число претендентов вошли 152 работы, но председатель жюри Элисон Радд отметила, что конкурс не проводился, «учитывая ошеломляющие откровения и далеко идущие последствия книги Родченкова».

В 2018 году фильм «Икар», посвященный Родченкову, выиграл «Оскар» за лучшее документальное кино.

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