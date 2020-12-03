Родченков получил литературную премию за автобиографию

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал обладателем престижной литературной премии William Hill за лучшую спортивную книгу года.

? CONGRATULATIONS to the winner of the 2020 @WilliamHill Sports Book of the Year Award...

?? The Rodchenkov Affair by Dr Grigory Rodchenkov #WHSBOTY pic.twitter.com/vR29UIVjJq — William Hill Sports Book Of The Year (@BookiePrize) December 3, 2020

В 2020 году Родченков выпустил автобиографию «Дело Родченкова», в которой рассказал о своем участии в ориганизации допинговой системы в России.

Родченков стал 32-м обладателем премии и получит чек на 30 тысяч фунтов стерлингов. Это не первая премия William Hill за книгу о допинге, но первая, охватывающая сразу несколько видов спорта.

Всего в число претендентов вошли 152 работы, но председатель жюри Элисон Радд отметила, что конкурс не проводился, «учитывая ошеломляющие откровения и далеко идущие последствия книги Родченкова».

В 2018 году фильм «Икар», посвященный Родченкову, выиграл «Оскар» за лучшее документальное кино.