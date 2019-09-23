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Антидопинговое агенство Великобритании взяло 4790 допинг-проб россиян

13:00

Антидопинговое агенство Великобритании (UKAD) с 2015 по сентябрь 2018 годов взяло 4790 допинг-проб у российских спортсменов, сообщается на официальном сайте организации. Пробы были взяты в рамках сотрудничества с РУСАДА.

Отмечается, что допинг-тесты сдавали атлеты, представляющие 37 различных видов спорта.

В 2016 году российских спортсменов проверили 2731 раз, из которых 602 — в соревновательный период, 2129 — во внесоревновательный. В 2017 году: 667 и 1392 соответственно.

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