Антидопинговое агенство Великобритании взяло 4790 допинг-проб россиян

Антидопинговое агенство Великобритании (UKAD) с 2015 по сентябрь 2018 годов взяло 4790 допинг-проб у российских спортсменов, сообщается на официальном сайте организации. Пробы были взяты в рамках сотрудничества с РУСАДА.

Отмечается, что допинг-тесты сдавали атлеты, представляющие 37 различных видов спорта.

В 2016 году российских спортсменов проверили 2731 раз, из которых 602 — в соревновательный период, 2129 — во внесоревновательный. В 2017 году: 667 и 1392 соответственно.