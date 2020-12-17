Адвокат Родченкова сделал жесткое заявление о решении CAS по делу РУСАДА

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова, в интервью TNYT прокомментировал решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 2022 года.

«Это решение CAS — незаслуженное. Весь мир видел многочисленные доказательства коррупции и допинга в российском спорте. Сейчас России опять поверили, будто доктор Родченков давал неправдивые показания. Этим решением CAS еще раз доказал, что ему не интересно бороться с криминалитетом в российском спорте», — сказала Уолден.

В четверг CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.