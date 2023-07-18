«В постели они все одинаковые». Комментаторов выгнали с чемпионата мира за пошлые шутки

Итальянские телевизионщики сказали много лишнего во время трансляции с Акватики-2023.

В эти дни японская Фукуока принимает чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования в нынешнем году проходят без российских и белорусских спортсменов, а по ходу Акватики-2023 отстранение заслужили два итальянских комментатора телеканала Rai Sport — Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Маццуки. Журналисты не уследили за своими словами во время репортажа с прыжков в воду. Дальше чемпионат мира пройдет без их участия.

Что сказали комментаторы?

Все произошло 17 июля, когда в Японии проходили соревнования по синхронным прыжкам в воду у женщин с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки у мужчин. Репортаж Леонардуцци и Маццуки из Фукуоки с женских стартов не был особо популярным в Италии: из-за разницы во времени он шел в родной стране ночью.

Однако у трансляции оказался один очень внимательный зритель. Он расшифровал слова комментаторов, которые посчитал неприемлемыми, и отправил большое возмущенное письмо в Rai Sport. Скрины этого письма доносчик опубликовал в Twitter, подписав: «Существуют пределы. Я считаю, что сегодня они были многократно превышены». Сообщение быстро стало вирусным в соцсетях, поэтому решить вопрос по-тихому было уже невозможно.

Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен. Фото Getty Images

В своем репортаже Леонардуцци и Маццуки веселились над выступающими спортсменами. Практически все шутки были связаны с национальностью участников.

Так, у итальянских журналистов состоялся следующий диалог:

— Голландки большие.

— Как наша Витториозо (прыгунья в воду. — Прим. «СЭ»).

— Но в постели они все равно одного роста.

В другом моменте они решили пошутить над именем своего спортсмена Риккардо Джованнини: «Ликкалдо, китайцы бы сказали Ли Кал До». В честь спортсменов с Ближнего Востока комментаторы даже придумали лозунг: «Кури хорошо! Кури на здоровье! Кури по-пакистански!»

Шутку с сексистским подтекстом заслужила британка Ясмин Харпер.

— Эту зовут Харпер. Она играет на арфе (harper в итальянском и английском языках означает «арфист». — Прим. «СЭ»). Знаешь, как играть на ней?

— Ты ее трогаешь?

— Ты ее щиплешь. Си-ля-до.

Как отреагировал телеканал?

Вероятно, большинство шуток комментаторов были не для эфира. Лоренцо и Массимилиано ждали трансляции на основном канале, но, похоже, в какой-то момент забыли, что параллельно вещают на телеканале RaiPlay2. В интернете все эти моменты сейчас не найти, в Сеть ушла только шутка про «Ликкардо».

На этот момент и указал в своем извинении Леонардуцци. Он сказал, что была техническая ошибка микрофона, поэтому не знал о том, что их слова слышат зрители. В случае с Ясмин Харпер Лоренцо оправдался тем, что просто пересказывал коллеге шутку из бара.

Однако на решение руководства Rai Sport такие оправдания не повлияли. Комментаторов отстранили от работы на чемпионате мира в Японии и открыли процедуру дисциплинарного спора.

«Журналист государственной службы не может оправдывать себя, называя то, что было сказано в трансляции, «шуткой из бара». Я дал поручение ответственным органам начать процедуру дисциплинарного спора и попросил директора Rai Sport Якопо Вольпи немедленно вернуть их из Японии», — заявил исполнительный директор телеканала Роберто Сержио.

Массимилиано Маццуки. Фото Getty Images

Комментатор-рецидивист

Массимилиано Маццуки был приглашен на канал как специалист по прыжкам в воду. В прошлом он сам был профессиональным спортсменом и даже выступал на двух Олимпиадах. В прыжках с 10-метровой вышки в Сиднее-2000 он был 18-м, а в Афинах-2004 занял 20-е место. Свою спортивную карьеру он завершил в 2013 году.

Дисциплинарного спора Массимилиано избежит. Телеканал еще подумает, какое наказание к нему применить. Тем более автором всех шуток был Леонардуцци. Ему мягкого вердикта ждать не приходится, потому что Лоренцо за свою комментаторскую карьеру попадал в несколько скандалов.

Например, в 2018 году в своих социальных сетях он решил поздравить с днем рождения Адольфа Гитлера. Тогда пост осудил бывший член наблюдательной комиссии телеканала Микеле Анцальди: «Даже в Rai кто-то празднует рождение Гитлера. Речь идет о журналисте, который работает на государственной службе в стране, в которой президент назначил жертву нацизма Лилиану Сегре пожизненным сенатором». Последствий для Лоренцо не последовало.

Два года спустя, в 2020 году, во время ралли в Монце Леонардуцци решил скаламбурить над фамилией эстонского гонщика Отта Тянака. Шутка вновь получилась неудачной, с нотками сексизма. В этот раз Лоренцо все-таки пришлось извиниться. В своем заявлении комментатор сказал, что уважает женщин. Работу на Rai Sport Лоренцо тогда сохранил. Но сейчас, похоже, комментатор все-таки дошутился.