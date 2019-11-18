Шишканова и Шкляр стали вторыми на этапе «Гран-при»

Россиянки Марина Шишканова и Карина Шкляр заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе «Гран-при» в Малайзии. Их результат 255,90 балла.

Победили китаянки Сяохуэй Хуан/Ин Вэй (291,30), третьими стали малазийки Ло Жиай/Лай Ясмин (255,72).

Россияне Илья Молчанов и Елизавета Кузина завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар в прыжках с трехметрового трамплина (287,40 балла).

Первыми стали малазийцы Путех Мухаммед/Ын Яньи (299,22), тройку замкнули швейцарцы Джонатан Сакоу/Мишель Хаймберг (281,10).