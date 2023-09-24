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Сегодня, 16:23

Российские прыгуны в воду Мялин и Качанов заявлены от Узбекистана на Азиатские игры

Алина Савинова
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Российские прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов будут выступать за сборную Узбекистана на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает ТАСС.

Спортсмены были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной России 11 августа. Как отмечает источник, они стали единственными представителями Узбекистана, заявленными на Азиатские игры на соревнования по прыжкам в воду.

27-летний Мялин на Универсиаде 2015 года стал победителем в синхронном миксте. Также он выиграл серебро на вышке, командное серебро и бронзу в мужском синхроне.

20-летний Качанов является чемпионом Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге в этом году он занял второе место в прыжках с трехметрового трамплина.

Азиатские игры проходят с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу и еще пяти городах Китая.

Источник: https://tass.ru/sport/18829069
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