Бондарь принес России первую медаль ЧМ на вышке за 12 лет

Александр Бондарь занял третье место в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Корее и стал первым за 12 лет российским призером в этой дисциплине.

Последнюю до сегодняшнего дня медаль в 2007 году выиграл Глеб Гальперин, взявший золото на турнире в Мельбурне. (Кирилл Бурдаков)

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира по водным видам спорта-2019

Мужчины

Вышка 10 м

Финал

1. Ян Цзянь (Китай) - 598,65

2. Ян Хао (Китай) - 585,75

3. Александр Бондарь (Россия) - 541,05

4. Алексей Середа (Украина) - 490,50

5. Бенжамен Оффре (Франция) - 489,20

6. Ву Харам (Корея) - 477,25