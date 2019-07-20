Бондарь принес России первую медаль ЧМ на вышке за 12 лет

Александр Бондарь занял третье место в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Корее и стал первым за 12 лет российским призером в этой дисциплине.
Последнюю до сегодняшнего дня медаль в 2007 году выиграл Глеб Гальперин, взявший золото на турнире в Мельбурне. (Кирилл Бурдаков)
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира по водным видам спорта-2019
Мужчины
Вышка 10 м
Финал
1. Ян Цзянь (Китай) - 598,65
2. Ян Хао (Китай) - 585,75
3. Александр Бондарь (Россия) - 541,05
4. Алексей Середа (Украина) - 490,50
5. Бенжамен Оффре (Франция) - 489,20
6. Ву Харам (Корея) - 477,25
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