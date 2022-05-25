Элита велоспорта поддержала отстраненную российскую команду
Перед 16-м этапом легендарной многодневки «Джиро» гонщики, включая лидера гонки олимпийского чемпиона Ришара Карапаза, надели голубые браслеты с надписью WHY? («Почему?»). Таким образом они поддержали спортсменов и персонал российской команды «Газпром-Русвело», которая была отстранена от участия в многодневке по политическим причинам.
Международный союз велосипедистов (UCI) ведет крайне непоследовательную политику. Команду «Газпром-Русвело» отстранили от участия в гонках еще 1 марта. Хотя российские гонщики в составе иностранных велокоманд спокойно продолжают выступать под нейтральным флагом. А почетный президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров сохраняет пост в комиссии UCI.
«Газпром-Русвело», по сути, международная структура: в заявке команды девять россиян и семеро итальянцев. Она зарегистрирована в Швейцарии, штаб-квартира находится в Германии, и с Россией ее роднят в основном название и спонсор. После того как апелляция в Спортивный арбитражный суд была проиграна, команда прекратила свое существование. Гонщики остались без зарплаты и без реального шанса найти новую работу — так как сезон в разгаре и топ-команды уже укомплектованы.
Спорт не должен становиться частью политики
— В общей сложности 164 человека, большинство из них — европейцы, буквально за одну ночь остались без работы, без зарплаты, без настоящего и будущего в велоспорте без всяких логических причин, — говорится в заявлении профсоюза велосипедистов. — Мы пытались найти какой-то выход, но безуспешно. Гонщикам не разрешили ни присоединиться к другим командам, ни выступать в нейтральной форме. Спорт не должен становиться частью политики. В пелотоне «Джиро», как и в любом другом, спортсмены любой национальности с уважением и поддержкой относятся друг к другу.
Двое итальянских гонщиков «Газпром-Русвело» — Марко Канола и Кристиан Скарони — присутствовали на пресс-конференции во время «Джиро». Они поблагодарили пелотон за поддержку, но выразили удивление, что не все согласились надеть голубой браслет.
— Это не политическая акция, она не вредит логотипам спонсоров, — заметил Канола. — Зато люди лучше поймут, через что мы проходим. Нечестно заставлять нас платить за чужие ошибки. Мы хотим ответов от международной федерации.
Если команду не вернут, спортсменам придется завершать карьеры
— Мы очень ценим и благодарны гонщикам за поддержку, — сказал в интервью «СЭ» генеральный директор «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин. — «ПроТур» — такая же профессиональная лига, как НБА или НХЛ. Поддержка спортсменов здесь — дело достаточно обычное. Но когда за нас вступаются олимпийский чемпион Карапаз, другие топовые мировые гонщики, и не где-то, а на одном из трех Гранд-туров, — это здорово. К сожалению, поддержка мировой спортивной общественности не может непосредственно разрешить ситуацию. Но оказывает дополнительное давление на международную федерацию, что тоже крайне важно.
— Вы же пытались судиться с UCI? На какой сейчас стадии этот процесс?
— Согласно решению от 1 марта профессиональная команда прекратила свое существование, а более 50 человек потеряли работу. Насколько законно это было сделано? В этом будет разбираться спортивный трибунал в Лозанне. Мы подали апелляцию на решение CAS. Главный вопрос — легитимность решения UCI. В этом у нас есть большие сомнения. И помимо себя мы защищаем и многих других. Ведь решение распространялось не только на нас, но и на другие коллективы: например, российский «Марафон-Тула», белорусские команды...
— В каком сейчас состоянии команда? Она вообще реально еще существует?
— С 1 марта статуса профессиональной команды у нас нет. Обязательства по контрактам мы исполнять больше не можем, так как не получаем финансовой поддержки от спонсора. Нашим спонсором была группа «Газпром-Германия», все знают, что с ней произошло. Но своих спортсменов мы не бросаем, пытаемся их поддерживать хотя бы с технической стороны. Формально наши спортсмены свободны к поиску других команд. Но все прекрасно понимают, что в этой части сезона найти себе команду практически невозможно. Но даже те несколько гонщиков, кого пригласили в команды Мирового тура, не смогли перейти, потому что UCI не разрешила командам увеличить максимальную заявку в 30 человек. Добавить еще одного им не разрешили. То есть, по сути, спортсменам заблокировали карьеры. Причем касалось это в основном иностранцев.
— Что теперь будет с вашими российскими спортсменами?
— Все тренируются, готовятся к чемпионату России в Саранске. Но надежды на продолжение профессиональной карьеры крайне мало. В России на всю страну было 11 профессионалов, из них девять человек гонялись у нас. Если нас не вернут, спортсменам, видимо, придется завершать карьеры. Потому что шансов на приглашение в иностранные команды почти нет.