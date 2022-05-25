Элита велоспорта поддержала отстраненную российскую команду

На этапе знаменитой многодневки «Джиро д'Италия» прошла акция в поддержку гонщиков «Газпром-Русвело», которые не имеют возможности выступать из-за политики.

Перед 16-м этапом легендарной многодневки «Джиро» гонщики, включая лидера гонки олимпийского чемпиона Ришара Карапаза, надели голубые браслеты с надписью WHY? («Почему?»). Таким образом они поддержали спортсменов и персонал российской команды «Газпром-Русвело», которая была отстранена от участия в многодневке по политическим причинам.

Международный союз велосипедистов (UCI) ведет крайне непоследовательную политику. Команду «Газпром-Русвело» отстранили от участия в гонках еще 1 марта. Хотя российские гонщики в составе иностранных велокоманд спокойно продолжают выступать под нейтральным флагом. А почетный президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров сохраняет пост в комиссии UCI.

«Газпром-Русвело», по сути, международная структура: в заявке команды девять россиян и семеро итальянцев. Она зарегистрирована в Швейцарии, штаб-квартира находится в Германии, и с Россией ее роднят в основном название и спонсор. После того как апелляция в Спортивный арбитражный суд была проиграна, команда прекратила свое существование. Гонщики остались без зарплаты и без реального шанса найти новую работу — так как сезон в разгаре и топ-команды уже укомплектованы.

Логотип «Газпром-Русвело». «Газпром-Русвело»

Спорт не должен становиться частью политики

— В общей сложности 164 человека, большинство из них — европейцы, буквально за одну ночь остались без работы, без зарплаты, без настоящего и будущего в велоспорте без всяких логических причин, — говорится в заявлении профсоюза велосипедистов. — Мы пытались найти какой-то выход, но безуспешно. Гонщикам не разрешили ни присоединиться к другим командам, ни выступать в нейтральной форме. Спорт не должен становиться частью политики. В пелотоне «Джиро», как и в любом другом, спортсмены любой национальности с уважением и поддержкой относятся друг к другу.

Двое итальянских гонщиков «Газпром-Русвело» — Марко Канола и Кристиан Скарони — присутствовали на пресс-конференции во время «Джиро». Они поблагодарили пелотон за поддержку, но выразили удивление, что не все согласились надеть голубой браслет.

— Это не политическая акция, она не вредит логотипам спонсоров, — заметил Канола. — Зато люди лучше поймут, через что мы проходим. Нечестно заставлять нас платить за чужие ошибки. Мы хотим ответов от международной федерации.

Кристиан Скарони. Фото Global Look Press

Если команду не вернут, спортсменам придется завершать карьеры

— Мы очень ценим и благодарны гонщикам за поддержку, — сказал в интервью «СЭ» генеральный директор «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин. — «ПроТур» — такая же профессиональная лига, как НБА или НХЛ. Поддержка спортсменов здесь — дело достаточно обычное. Но когда за нас вступаются олимпийский чемпион Карапаз, другие топовые мировые гонщики, и не где-то, а на одном из трех Гранд-туров, — это здорово. К сожалению, поддержка мировой спортивной общественности не может непосредственно разрешить ситуацию. Но оказывает дополнительное давление на международную федерацию, что тоже крайне важно.

— Вы же пытались судиться с UCI? На какой сейчас стадии этот процесс?

— Согласно решению от 1 марта профессиональная команда прекратила свое существование, а более 50 человек потеряли работу. Насколько законно это было сделано? В этом будет разбираться спортивный трибунал в Лозанне. Мы подали апелляцию на решение CAS. Главный вопрос — легитимность решения UCI. В этом у нас есть большие сомнения. И помимо себя мы защищаем и многих других. Ведь решение распространялось не только на нас, но и на другие коллективы: например, российский «Марафон-Тула», белорусские команды...

— В каком сейчас состоянии команда? Она вообще реально еще существует?

— С 1 марта статуса профессиональной команды у нас нет. Обязательства по контрактам мы исполнять больше не можем, так как не получаем финансовой поддержки от спонсора. Нашим спонсором была группа «Газпром-Германия», все знают, что с ней произошло. Но своих спортсменов мы не бросаем, пытаемся их поддерживать хотя бы с технической стороны. Формально наши спортсмены свободны к поиску других команд. Но все прекрасно понимают, что в этой части сезона найти себе команду практически невозможно. Но даже те несколько гонщиков, кого пригласили в команды Мирового тура, не смогли перейти, потому что UCI не разрешила командам увеличить максимальную заявку в 30 человек. Добавить еще одного им не разрешили. То есть, по сути, спортсменам заблокировали карьеры. Причем касалось это в основном иностранцев.

— Что теперь будет с вашими российскими спортсменами?

— Все тренируются, готовятся к чемпионату России в Саранске. Но надежды на продолжение профессиональной карьеры крайне мало. В России на всю страну было 11 профессионалов, из них девять человек гонялись у нас. Если нас не вернут, спортсменам, видимо, придется завершать карьеры. Потому что шансов на приглашение в иностранные команды почти нет.