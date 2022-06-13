Напарник Армстронга без шлема погиб на «Тур де Франс». Трагическая история

Фабио Казартелли скончался во время знаменитой веломногодневки, ударившись головой о дорожное заграждение.

18 июля 1995 года — дата, оставшаяся в истории мирового велоспорта как одна из самых трагических. В этот день на 15-м этапе «Тур де Франс» погиб олимпийский чемпион по шоссейным велогонкам Фабио Казартелли. Его смерть всколыхнула спортивную общественность, заставив возобновить обсуждение мер, направленных на защиту атлетов.

Олимпийская сенсация

Карьера Фабио на любительском уровне развивалась стремительно. Он показал себя велогоночному сообществу в начале 1990-х, когда стал регулярно побеждать на национальных соревнованиях. Благодаря этому в 1992 году Казартелли попал в олимпийскую сборную Италии. Это доказало высокий уровень спортсмена: на Игры тогда ехала тройка лучших велогонщиков, а не пятерка, как сейчас.

Впрочем, по мировым меркам Фабио был далек от статуса фаворита. Для него же сама возможность отправиться на олимпийский старт накануне 22-летия уже была большим успехом. Однако к концу гонки ему удалось уйти в отрыв от большей части соперников. Медали пришлось разыгрывать с опытным Эриком Деккером из Нидерландов и латвийцем Дайнисом Озолсом, ставшим еще одним сюрпризом Олимпиады.

На финише Казартелли стремительно вышел вперед, опередив противников. Деккеру пришлось довольствоваться вторым местом, а Озолс был рад получить и бронзовую медаль. Для Италии это золото стало историческим: до этого последнюю викторию шоссейный велогонщик с Апеннин праздновал аж в 1968 году. Неудивительно, что после такого успеха Фабио получил свой первый профессиональный контракт.

Следующий сезон Казартелли провел в команде Ceramiche Ariostea. Несмотря на отдельные успехи, нельзя сказать, что спортсмен ярко проявил себя. Затем был год в команде ZG Mobili, после чего Фабио подписал контракт с американской командой Motorola, где его напарником стал знаменитый американец Лэнс Армстронг. Именно в составе этого коллектива Казартелли попал в страшную аварию.

Фабио Казартелли. Wikipedia

Детали трагедии

Все произошло на спуске с горы Порте-д'Аспе во французских Пиренеях. Казартелли и еще несколько велосипедистов ошиблись с траекторией для входа в резкий поворот налево. При этом спортсмены находились на очень высокой скорости — порядка 90 км/ч. Фабио ехал в середине пелетона и не смог свернуть, когда прямо перед ним произошло массовое падение велосипедистов.

Завал привел к жутким последствиям: все попавшие в него гонщики получили тяжелые травмы. В основном спортсмены повредили руки, ноги и туловища. Несколько велогонщиков улетели в жесткую ограду на краю пропасти, один из них даже сорвался с обрыва, но выжил. Его достали с помощью канатов. Благо медики и спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

А вот Фабио не повезло сильнее всего. Он ударился головой о дорожное заграждение, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице города Тарб. Несмотря на то что итальянца оперативно доставили туда вертолетом, из-за кровоизлияния в мозг спортсмена спасти не удалось. Так и не придя в сознание, после трех остановок сердца он был объявлен мертвым в 14.00.

Еще более трагической ситуацию сделал тот факт, что за два месяца до произошедшего Фабио стал отцом. 13 мая у спортсмена и его жены родился сын Марко. Пара поженилась осенью 1993 года. Его жена Аннализа, бывшая велосипедистка, осталась вдовой, а сын так и не смог познакомиться с папой. Казартелли планировал вернуться домой сразу после «Тур де Франс» для участия в крещении Марко.

Памятный знак на месте падения и смертельного ранения Фабио Казартелли. Wikipedia

Память

На следующий день после трагедии накануне старта была объявлена минута молчания. Затем все велогонщики проехали этап в медленном темпе, почтив тем самым память Фабио. Первыми финишную черту пересекли спортсмены команды Motorola, передав все призовые в фонд, созданный для помощи семьи Фабио. Спустя два дня, одержав победу в гонке, Лэнс Армстронг воздел пальцы к небу, посвятив успех погибшему партнеру.

В 1997 году неподалеку от места трагедии сообщество «Тур де Франс» и команда «Моторола» установили мемориальный камень в память о Казартелли. Теперь все участвующие на участке через перевал Порте-д'Аспет гонщики «Тур де Франс» специально снижают скорость перед роковым поворотом. Тем самым они отдают дань погибшему коллеге и одновременно с этим думают о собственной безопасности.

Однако память о трагически ушедшем олимпийском чемпионе сохраняется не только там. Казартелли очень любил город Форли, где родились его жена и сын. Там в 2016 году появилась велосипедная дорожка до городка Форлимпополи, стоившая около полутора миллиона евро. Городской совет объявил, что этот объект, делающий поездки на велосипеде более безопасными, будет назван в честь Фабио.

Также фонд Фабио Казартелли организует в память об ушедшем атлете гонку, целью которой не является победа. Из-за этого участников даже призывают снижать скорость на некоторых участках, особенно на спусках. Организаторы всегда заявляли, что для них важнее не соревнование, а возможность вспомнить имя чемпиона. Гонка проводится среди велогонщиков-любителей и устраивается каждый год.

Дискуссия о безопасности

Трагедия породила многочисленные споры на тему важности ношения шлемов спортсменами. В 1995-м он являлся необходимым элементом экипировки лишь в США, Нидерландах и Бельгии. В Италии и Франции велогонщики могли не надевать его, поскольку бытовало мнение, что шлем с большей долей вероятности вызовет недомогание из-за солнца и жары, чем спасет в случае падения.

За четыре года до произошедшего Международный союз велосипедистов попробовал ввести повсеместное требование носить этот элемент защиты, но встретил негативную реакцию среди профессионалов. Тем не менее накануне гибели Казартелли общался с матерью, и та попросила сына надевать шлем на гонки. Несмотря на это, Фабио был без него то ли из-за жары, то ли из-за особенностей трассы: крайне длинного подъема и короткого спуска.

Несмотря на ожесточенную дискуссию, нужен ли велогонщикам шлем, данный элемент защиты так и не стал обязательным после случая с Казартелли. До сих пор не представляется возможным установить, мог ли Фабио выжить в экипировке. Так, главный врач «Тур де Франс» Жерар Порт заявил, что в любом случае шлем не смог бы спасти олимпийского чемпиона, потому что удар пришелся ниже затылка.

Лишь смерть казахстанского велогонщика Андрея Кивилева на соревнованиях 11 марта 2003 года заставила спортивную общественность пересмотреть свое мнение на этот вопрос. Атлет тогда получил несовместимые с жизнью травмы головы, столкнувшись с соперниками на втором этапе многодневки «Париж — Ницца». После этого Международный союз велосипедистов сделал шлем обязательным элементом защиты, не допустив дискуссий.