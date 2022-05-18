Велосипедиста госпитализировали из-за шампанского на подиуме. Он чуть не лишился зрения

Победитель этапа веломногодневки «Джиро д'Италия» Биниам Гирмай попал в больницу, угодив во время церемонии награждения пробкой в глаз.

21-летний Гирмай не самый опытный человек в обрызгивании коллег праздничным шампанским. Для эритрейца это была первая в карьере победа на легендарной многодневке. Биниам в нынешнем сезоне сделал просто невероятный рывок. У него в активе: 12-е место на «Милан — Сан-Ремо», 10-е — на «Милан-Турин», а также победа на «Гент — Вевельгем». Для парня, который родился и вырос в далекой от велоспорта Африке, это сумасшедшие результаты.

Биниам Гирмай. Фото Global Look Press

После церемонии награждения у Бирмая пропало зрение

И вот пришла и первая победа на «Гран-Туре». На десятом этапе «Джиро» Гирмай разорвал всех своим фирменным спринтерским спуртом. Уступивший ему по фотофинишу голландец ван дер Пул даже показал большой палец — красавчик! Гирмай обещает вырасти в большую звезду. Уже сейчас он стал первым в истории темнокожим африканцем, кому удалось одержать такую победу.

Но вот на награждении что-то пошло не так. Гирмай открыл бутылку с шампанским, но вылетевшая пробка угодила ему в глаз. Биниам не ушел с подиума до конца церемонии и даже пытался веселиться. Но периодически держался за глаз. Видно было, что ему некомфортно.

На пресс-конференцию по итогам этапа Гирмай уже не пришел. Сообщалось, что в поврежденном глазу пропало зрение. Гонщика увезли в больницу, которую он покинул только поздно вечером с повязкой на левом глазу.

— После церемонии награждения у Биниама пропало зрение, — рассказал Sporza доктор команды Пит Даниэлс. — Мы немедленно поехали в больницу, где нас очень хорошо встретили. У него было кровотечение в передней камере глаза. Такое кровотечение не опасно для самого глаза, но важно держать его под контролем. Сейчас спортсмену гораздо лучше, мне не кажется, что был нанесен какой-то непоправимый ущерб. Но решение, стоит ли продолжать участвовать в гонке, мы примем позже.

Биниам Гирмай. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Теннисистка из Туниса отказалась принять шампанское

История с Гирмаем воспринимается как анекдот, но весело далеко не всем. Тем более что это далеко не единственный скандал с награждениями в профессиональном велоспорте. «Тур де Франс» еще два года назад отказалась от так называемых podium girls — девушек, которые награждали победителей. Появление двух таких девушек и поцелуй в щечку чемпиона долгое время были традицией. Но потом ее посчитали проявлением сексизма. Теперь на «Туре» награждает пара — мужчина и женщина. Естественно, без всяких поцелуев.

На «Джиро» по-прежнему присутствуют две девушки. Но из-за ковидных ограничений они в масках и не приближаются к победителю, а стоят с края подиума. Шампанское приготовлено заранее, открывает его гонщик сам. Вот и случился несчастный случай.

Еще стоит заметить, что Гирмай из Эритреи, половина населения этой страны исповедуют ислам. Соответственно, алкоголь им запрещен. Не является ли в таком случае бестактным дарить бутылку алкоголя на подиуме? Теннисистка из Туниса Онс Жабер буквально неделю назад отказалась принять шампанское после победы на турнире в Мадриде.

— Я мусульманка, я уважаю мою страну и арабских телезрителей, — сказала седьмая ракетка мира. — Я не хочу забывать о своих корнях. Большая часть команды, кто со мной работает, тоже из Туниса. Мы считаем себя частью арабского мира и очень много работаем, чтобы достигнуть таких успехов.