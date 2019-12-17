Закарин думал о смене гражданства в случае отстранения России от Олимпиады

Российский велогонщик Ильнур Закарин может сменить гражданство в случае отстранения России от крупных соревнований из-за санкций ВАДА. Он подчеркнул, что его первостепенной целью является участие в Олимпийских играх 2020 года. Отметим, что Закарин последние шесть лет живет на Кипре.

— Я хотел бы соревноваться под любым флагом, — цитирует Cycling News Закарина. — Если Россию не допустят, я готов выступать под нейтральным флагом. Это для меня очень важно. У меня была идея сменить гражданство. Это возможно. Но я не уверен, что придется думать об этом. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Мы не должны смешивать политику и спорт. Тогда я стал жертвой этого.

Я честен с точки зрения допинг-контроля. Меня проверял и во время гонок, и дома. Мне нечего скрывать. Я прошел более ста тестов в этом году. И все — чистые. Поэтому я считаю, что могу выступить в Токио. Ведь все проблемы связаны с РУСАДА. А я больше шести лет живу не в России. ВАДА утверждает, что нарушения были в России, поэтому ответственность несет РУСАДА. А к моим тестам оно не имеет отношения. Поэтому проблема меня касаться не должна. Я готов предоставить любые документы. В спорте всегда нужно что-то доказывать, и я готов к этому.

Многие из нас очень злы, что из-за политического решения страдают все спортсмены. Мне повезло, что велоспорт не слишком зависит от Олимпийских игр. Но есть плавание, другие виды, которые напрямую связаны с олимпийским циклом. Они все строят под него, планируют всю жизнь, даже рождение детей. И теперь у них отбирают возможности.