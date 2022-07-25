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Сегодня, 15:15

Велогонщик Власов объяснил своей национальностью вероятное отсутствие спонсоров после успеха в «Тур де Франс»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский велогонщик Александр Власов в интервью «СЭ» рассказал, ожидает ли притока спонсоров после успешного выступления в самой престижной многодневке мира. Власов стал пятым и самым успешным россиянином в истории, не считая Дениса Меньшова, дисквалифицированного в 2010 году после завоевания серебра.

— Насколько важен этот результат с финансовой точки зрения? К тебе потянутся зарубежные спонсоры, может, даже российские?

— С учетом моей национальности не думаю, что мне пойдут предлагать контракты и сниматься в рекламе. Гонка, конечно, очень хорошо освещается. И многие ребята после тура ездят по критериумам, коротким гонкам в центре города, чисто на публику погонять. Им за это хорошо платят. Со спонсорством у нас тяжелее, потому что весь инвентарь идет от команды. Мне тяжело найти что-то свободное, что я могу проспонсировать. То есть, во-первых, мне нужно будет согласовывать спонсора с командой, во-вторых, не очень понимаю, что мне могут предложить? Чаще всего дают очки или велотуфли, а у нас и это занято, все от Specialized.

— Все-таки ты почувствовал после известных событий, что национальность влияет на отношение спонсоров?

— Ну, это я так думаю. Если логически рассуждать, то вряд ли поверю, чтобы многие в Европе хотели видеть русского в рекламе в данный момент времени.

Александр Власов. «На трассе пришлось страдать каждый день». Интервью российского велогонщика, ставшего пятым на «Тур де Франс»
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