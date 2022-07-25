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Глава ФВСР Екимов оценил выступление велогонщика Власова на «Тур де Франс»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов оценил выступление велогонщика Александра Власова на «Тур де Франс».

«Выдающимся результат будет, когда он встанет на подиум или выиграет — это будет супер. Здесь хорошее выступление, учитывая то, что в этом году у него был ряд крупных побед, особенно в многодневных гонках. Саша — молодец, у него было падение, после падения всегда сложнее продолжать гонку, он все препятствия преодолел, тем более это его первый «Тур де Франс». Дебют состоялся, очень хороший дебют», — приводит слова Екимова ТАСС.

Капитан германской команды Bora-Hansgrohe Власов занял пятое место в общем зачете «Тур де Франс-2022». Победителем стал датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Вторым в общем зачете «Тур де Франс» стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третьим — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.

Источник: https://tass.ru/sport/15302727
Вячеслав Екимов
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