Глава ФВСР Екимов оценил выступление велогонщика Власова на «Тур де Франс»

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов оценил выступление велогонщика Александра Власова на «Тур де Франс».

«Выдающимся результат будет, когда он встанет на подиум или выиграет — это будет супер. Здесь хорошее выступление, учитывая то, что в этом году у него был ряд крупных побед, особенно в многодневных гонках. Саша — молодец, у него было падение, после падения всегда сложнее продолжать гонку, он все препятствия преодолел, тем более это его первый «Тур де Франс». Дебют состоялся, очень хороший дебют», — приводит слова Екимова ТАСС.

Капитан германской команды Bora-Hansgrohe Власов занял пятое место в общем зачете «Тур де Франс-2022». Победителем стал датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Вторым в общем зачете «Тур де Франс» стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третьим — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.