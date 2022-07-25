Российский велогонщик Власов тремя словами описал протесты на «Тур де Франс»

Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов выразил свое отношение к демонстрантам, которые несколько раз срывали прошедший «Тур де Франс».

— Этот тур ознаменовался протестами прямо во время гонки, толкучкой, хаосом. Ты понял, что происходило?

— Когда первый раз случилось, я вообще не понял, что это было, что случилось. Потом только, когда нам рассказали. Второй случай — была короткая задержка, их быстро отогнали, нас притормозили и поехали дальше. Но я не особо занимался этой темой, больше не сталкивался. Понял, что они протестуют против изменения климата. Внимание они же привлекли? Это их цель и была. Они ее выполнили, думаю.

— Насколько тебе такие способы протеста по душе?

— Главное — без дебоша.