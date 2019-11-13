Умер восьмикратный призер общего зачета «Тур де Франс»

Французский велогонщик Раймон Пулидор скончался в возрасте 83 лет, информирует L'Equipe. Он был госпитализирован в больницу города Сен-Леонар-де-Нобла 8 октября в связи с упадком сил.

Пулидор рекордные восемь раз становился призером общего зачета «Тур де Франс». Однако ни разу не побеждал в генеральной классификации: трижды занимал второе место (1964, 1965, 1974) и пять раз — третье (1962, 1966, 1969, 1972, 1976).

На пенсии он некоторое время занимался выпуском велосипедов и писал книги, а в 2003 году был удостоен высшей награды — ордена Почетного легиона.