Российский велогонщик Власов выбыл из «Тура Швейцарии» из-за коронавируса

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Российский велогонщик Александр Власов немецкой команды Bora-Hansgrohe заразился коронавирусом.

Таким образом, спортсмен пропустит оставшиеся этапы «Тура Швейцарии», сообщает пресс-служба команды в Twitter. Помимо Власова, коронавирус обнаружили у Антона Пальцера.

16 июня на пятом этапе «Тура Швейцарии» он показал время 4 часа 30 минут 28 секунд.

Гонка проходит с 12 по 19 июня.

Ранее 26-летний Власов выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачете «Тура страны басков».