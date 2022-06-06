Победитель этапов «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» Закарин закончил карьеру в 32 года

Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Ильнур Закарин официально объявил о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал Федерации велосипедного спорта России.

32-летний спортсмен ранее говорил, что завершит карьеру после сезона-2022, так как хочет чаще быть с семьей.

Закарин — чемпион России 2013 и 2017 года в индивидуальной гонке на время.

Закарин за карьеру одержал три победы на этапах гранд-туров: дважды — на «Джиро д'Италия», один раз — на «Тур де Франс». В 2017 году он занял третье место в общем зачете «Вуэльты».