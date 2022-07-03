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Сегодня, 19:27

Голландец Груневеген выиграл третий этап «Тур де Франс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Представитель Нидерландов Дилан Груневеген из команды Team BikeExchange — Jayco стал победителем третьего этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс». Велогонщик преодолел дистанцию 183 км за 4 часа 11 минут 13 секунд.

Вторым финишировал бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma, третьим — представитель Бельгии Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix («Альпецин-феникс»).

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов, выступающим под нейтральным флагом, занял 18-е место.

Следующий этап пройдет во вторник, 5 июля, длина маршрута составит 171,5 км.

Тур де Франс
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