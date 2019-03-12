Отец покончившей с собой чемпионки мира рассказал о ее депрессии

Чемпионка мира по велоспорту Келли Кэтлин из США страдала депрессией перед самоубийством. 23-летняя спортсменка, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады-2016, изучавшая математику и информатику в Стэнфордском университете, покончила с собой на прошлой неделе.

– Она в последнее время стала не той Келли, которую мы знали. Она говорила как робот, мы не могли заставить ее говорить. Мы задавались вопросом о том, что случилось с нашей Келли, – цитирует Washington Post отца спортсменки. – Все возможности для нее были открыты. Но где-то мысли ее изменились. Она не видела ничего дальше своей депрессии, была постоянным пессимистом. Жизнь для нее не имела смысла. Она стала подавленным человеком и не могла концентрироваться на учебе и усердно работать. Она сама перестала отвечать собственным стандартам.