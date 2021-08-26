Датчанин Нильсен стал победителем 12-го этапа «Вуэльты»

Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды EF Education — Nippo стал победителем двенадцатого этапа шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Нильсен преодолел дистанцию 173 км за 3 часа 44 минуты 21 секунду.

Второе место занял итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck — Quick Step, третье — австралиец Майкл Мэттьюс из Team Bikeexchange. Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 14-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 122-м месте.

В общем зачете после двенадцати этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.