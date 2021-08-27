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Француз Сенешаль стал победителем 13-го этапа «Вуэльты»

20:06

Французский велогонщик Флориан Сенешаль из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем тринадцатого этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Сенешаль преодолел дистанцию 203,7 км за 4 часа 58 минут 23 секунды.

Второе место занял итальянец Маттео Трентин из команды UAE Team Emirates, третье — его соотечественник Альберто Дайнезе из Team DSM. Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 30-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 133-м месте.

В общем зачете после 13 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.

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Иван Шитик все материалы автора

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