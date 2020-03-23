Российский велогонщик Закарин выступил за перенос Олимпиады-2020

Двукратный чемпион России и призер «Вуэльты»-2017 Ильнур Закарин выразил мнение, что стоит перенести проведение Олимпиады в Токио из-за мировой эпидемии коронавируса.

— Я думаю, что здравый смысл возобладает, и МОК передвинет даты, пока не закончится история с этим вирусом. Потому что города многие закрыты, в России тоже стали закрывать постепенно. Мне сегодня звонили из больницы, я недавно прилетел с Кипра в Набережные Челны, сейчас приедут делать анализы и тест на коронавирус.

— Как выглядела процедура закрытия на карантин? Было какое-то анкетирование, измерение температуры? Вы же в Москве все равно должны были пересесть на другой рейс.

— Нет, мы свободно прилетели, никаких анкет, ничего не спросили. Я десять дней жил нормальной жизнью кроме того, что поменьше выходил из дома и контактировал с людьми. Но в магазин ходил. И только спустя время мне позвонили и оповестили о самоизоляции на две недели. По-моему, поздновато они взялись, потому что я уже ходил по улице не раз. И пришлось самому узнавать, как анализы сдать, просить приехать. Видимо, у нас только начинается работа по профилактике. Сидеть мне осталось, получается, четыре дня, а не все четырнадцать.

— Если Олимпиаду все-таки решат проводить в срок, надо ехать?

— Я совершенно не понимаю, почему ее до сих пор не передвинули. Сейчас ничего уже почти не летает, никого из дома не выпускает, не думаю, что ситуация изменится в ближайшее время. И как они тогда планируют организацию? Но видимо, решать и в России, и в мире будут чиновники.

Полностью интервью Ильнура Закарина читайте здесь