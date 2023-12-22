Ковпанец заявил, что недопуск велосипедистов России на чемпионат Европы нарушает требования UCI и МОК

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец заявил, что решение Нидерландов отказать российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в январском чемпионате Европы по велосипедному спорту на треке является нарушением требований Международного союза велосипедистов (UCI).

«Организаторы чемпионата Европы не выполняют требования, которые им неоднократно отправляли Международный союз велосипедистов и Международный олимпийский комитет (МОК) по допуску спортсменов России и Белоруссии, имеющих нейтральный статус. Необходимо получить у них разъяснения такого отказа», — приводит слова Ковпанеца ТАСС.

Власти Нидерландов выступили против участия имеющих нейтральный статус российских спортсменов в чемпионате Европы, который пройдет с 10 по 14 января 2024 года в Апелдорне.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.