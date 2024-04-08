Во что поиграть вдвоем на Xbox Series S или Xbox Series X

Для совместной игры с другом не потребуется вторая консоль или еще один аккаунт.

Любая, даже самая серьезная игра дарит эмоции и увлекает геймплеем, ведь без хороших механик не выйдет рассказать и хорошую историю.

Когда хочется разделить радость от игрового процесса с друзьями и близкими — на помощь приходят проекты с возможностью совместной игры на одном устройстве. Собрали для вас 10 игр с режимом локального мультиплеера и кооператива на консолях Xbox Series X и Xbox Series S. Отдельным плюсом станет наличие многих из проектов в подписочном сервисе Xbox Game Pass, что позволит получить максимум удовольствия от тайтлов при минимальных вложениях.

Gears 5

Жанр: шутер от третьего лица

Платформы: Xbox One, Xbox Series, ПК

Дата выхода: 10 сентября 2019 года

Кооператив: до 3 человек

Последняя на данный момент шутерная часть легендарной серии, чье название плотно ассоциируется с консолями Microsoft. Gears 5, позволит вам вместе с другом пережить все приключения героев, борющихся за выживание человечества, и дать отпор ужасному рою рептилоидной расы под названием саранча.

Фото Gears 5

В команде до трех человек вы сможете пройти кампанию и сразиться как с рядовыми противниками, так и с боссами, попутно исследуя локации, некоторые из которых представляют собой небольшие открытые пространства.

Хотите собрать парочку друзей и окунуться в историю бойцов, выглядящих так, будто в перерывах между битвами они готовятся к соревнованию «Мистер Олимпия»? Приятным бонусом будет доступность игры в Xbox Game Pass, так что покупать тайтл отдельно вам не придется, если есть подписка.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Жанр: beat 'em up

Платформы: PS4, Xbox One, Xbox Series, ПК, Switch, Android

Дата выхода: 16 июня 2022 года

Кооператив: до 6 человек

Если вы и ваши друзья — любители жанра beat' em up и Черепашек-ниндзя или хотя бы чего-то одного из этого, то Shredder's Revenge — ваш выбор.

Фото TMNT: Shredder's Revenge

Увлекательный сайд-скроллер, вдохновленный мультсериалом 1987 года про обожающих пиццу черепах-мутантов, эстетикой аркадных автоматов и ретроконсолей, позволит собрать компанию до шести игроков. Зовите друзей и окунайтесь в пучину ностальгии, но не забудьте заказать пиццу четыре сыра.

As Dusk Falls

Жанр: интерактивное кино / приключенческая игра

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Дата выхода: 19 июля 2022 года

Кооператив: до 8 человек

Интерактивная драма не просто рассказывает криминальную историю, действие которой разворачивается где-то посреди Аризоны в 1998-м, но строится вокруг сюжетных моментов, в которых игрокам придется сделать важный выбор.

Фото As Dusk Falls

При этом игра учитывает решение каждого из играющих, которых может быть до восьми человек, так что не всегда ваш взгляд на происходящее на экране будет в приоритете. Погружайтесь в историю, где только игроки решают, как именно будет развиваться сюжет и что ждет героев дальше.

Dirt 5

Жанр: автосимулятор

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Дата выхода: 6 ноября 2020 года

Кооператив: до 4 человек

Если вы любите быстрые машины и грязь, то проект с говорящим названием — для вас. Dirt 5 — последняя на данный момент часть серии автосимуляторов гонок по бездорожью Colin Mcrae Rally, названной в честь легендарного раллийного гонщика, который содействовал созданию первых игр франшизы.

Фото Dirt 5

Впрочем, не стоит ждать от игры 2020 года какого-то хардкора: Dirt 5 позволит отлично провести время с другом, соревнуясь как в классических ралли-заездах, так и в более изощренных дисциплинах, среди которых есть гонки на багги.

Halo: The Master Chief Collection

Жанр: шутер от первого лица

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 17 ноября 2020 года

Кооператив: до 4 человек

Сборник подтянутых и обновленных версий игр легендарной серии, который подойдет не только любителям приключений Мастера Чифа, но и станет идеальным введением во вселенную Halo для новичков, не знакомых с играми о приключениях космического спартанца.

Фото Halo: The Master Chief Collection

Запускайте The Master Chief Collection, собирайте компанию и окунайтесь в космические приключения в одной из лучших серий шутеров от первого лица в истории, которая в свое время шла в авангарде инноваций и сделала из своих разработчиков настоящих звезд индустрии.

The Ascent

Жанр: киберпанк-шутер с видом сверху

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Дата выхода: 29 июля 2021 года

Кооператив: до 4 человек

Action-RPG от небольшой студии, которая, несмотря на недочеты и скромный бюджет, сможет подарить вам яркий и запоминающийся игровой опыт, особенно если вы предложите сыграть в нее своим друзьям.

Фото The Ascent

Изометрическая Action-RPG, события которой происходят в антиутопичном мире Велес, запомнится не только увлекательным геймплеем, но и ярким визуалом, который заставит всплыть в памяти лучших представителей сеттинга Киберпанк.

Human Fall Flat

Жанр: платформер / головоломка

Платформы: все современные платформы

Дата выхода: 22 июля 2016 года

Кооператив: до 7 человек

Физическая головоломка, в которой два игрока смогут заняться решением пазлов, разбросанных по уровням. Геймеры берут на себя управление безликим белым человечком по имени Боб, а каждый из представленных уровней отличается нелинейностью и несколькими вариантами прохождения.

Фото Human Fall Flat

Но главная особенность проекта — физическая модель, благодаря которой вы регулярно будете ошибаться в головоломках, но при этом получать изрядную долю веселья, ведь ваш персонаж будет падать, и делать это неуклюже.

Destroy All Humans! 2 Reprobed

Жанр: экшен-приключение

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One

Дата выхода: 30 августа 2022 года

Кооператив: до 2 человек

Возвращение классики из времен шестого поколения консолей, когда трава была зеленее, а любая игра могла стать прорывом. Destroy All Humans! 2 Reprobed сохранил геймплейную формулу оригинала 2006 года, так что вы сможете устроить апокалипсис мерзким людишкам, сидя на теплом и удобном диване с друзьями.

Фото Destroy All Humans! 2 Reprobed

В проекте 2022 года вы берете на себя роль зеленых человечков, которые не будут мелочиться и выбирать, кого именно спасти, — достанется всем.

Baldurs Gate 3

Жанр: пошаговая RPG

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, macOS

Дата выхода: 3 августа 2023 года

Кооператив: до 4 человек

Главная ролевая игра не только прошлого года, но и последних нескольких лет. Она показала, что правильный подход даже не к самому популярному жанру может вознести проект на вершины топов критиков и зрителей.

Фото Baldurs Gate 3

Baldurs Gate 3 — своего рода феномен индустрии, в который хочется не только играть, но и обсуждать. А кооперативный режим на одном устройстве позволит вам совместить эти два без сомнения увлекательных дела.

Minecraft Dungeons

Жанр: экшен-RPG

Платформы: ПК, Xbox One, PS4, Xbox Series, Switch

Дата выхода: 26 мая 2020 года

Кооператив: до 4 человек

Если Minecraft — это жизнь, то Minecraft Dungeons — это приключение с друзьями на выходных. И пусть в этом приключении вы не сможете крафтить предметы или ставить квадратные блоки, зато можете собрать до четырех друзей и, как понятно из названия, отправиться в исследование очередного подземелья.

Фото Minecraft Dungeons

Игра идеально подойдет для семейного отдыха, так что берите младшего брата, сестру или родителей и погружайтесь во вселенную квадратного мира.