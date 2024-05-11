Лучшие игры для двоих на Xbox One

Когда пока не накопил на новую консоль, а друг уже есть.

Некоторые из игр — уникальные приключения, о которых потом хочется рассказывать. Некоторые могут подарить незабываемые ощущения от онлайн-баталий, а некоторые — уютные истории, которые навсегда остаются в сердце.

Если вы гордый владелец игровой системы восьмого поколения от Microsoft, еще не решились обновиться или ждете улучшенных версий консолей нынешнего поколения — собрали 10 разнообразных игр с кооперативом, позволяющих прекрасно провести время, играя на одном устройстве с друзьями.

Gears of War: Ultimate Edition

Фото Gears of War: Ultimate Edition

Что подойдет лучше для знакомства с легендарной серией, как не самая первая часть? Но не стоит бояться, играть в проект, увидевший свет в 2006 году еще на Xbox 360, вам не придется — спустя почти десять лет игра получила переиздание Ultimate Edition. Ради такого стоит позвать друзей, ведь теперь творение Epic Games не выглядит как что-то из позапрошлого десятилетия.

Действие Gear of War разворачивается на планете Сера, где человечество борется за свое существование с расой гуманоидов, называемых «Саранчой». Для выживания понадобится не просто ловко управляться с огнестрельным оружием, но и грамотно использовать укрытия и мыслить тактически.

Battletoads

Фото Battletoads

Перезапуск одноименной серии и первый за 26 лет проект про боевых жаб. В новые Battletoads вы сможете сыграть втроем, а визуальный стиль, напоминающий скорее мультфильм, нежели оригинальные игры, запомнится надолго.

Но если вы фанат серии, увидевшей свет еще на консоли NES, не стоит отчаиваться, ведь игра 2020 года явно сделана с вниманием к оригиналу и сохраняет все то, что за что полюбили серию, вплоть до переработки уровня турбо-тоннель, считающегося одним из самых сложных в истории видеоигр.

Portal 2

Фото Portal 2

Перейдем к хитам, которым переиздание особо и не нужно, ведь, несмотря на более чем 10-летний возраст, Portal 2 все еще свежо играется и предлагает геймплей, построенный на головоломках с использованием порталов.

Это классика от Valve и игра, регулярно попадающая в списки лучших игр в истории. Благодаря кооперативному режиму проходить ее еще увлекательнее, ведь две портальные пушки — всегда лучшей одной. Но не стоит расслабляться: при игре вдвоем загадки, созданные разработчиками, становятся сложнее и требуют для своего решения всех доступных игроку возможностей.

Ark: Survival Evolved

Фото Ark: Survival Evolved

Симулятор выживания, который смог бы стать игрой мечты для любого шестилетнего ребенка, если бы не возрастной рейтинг 12+. Игровой мир Ark: Survival Evolved населен динозаврами разных видов, а игроки могут не только сражаться с ними, но и заниматься приручением.

Впрочем, проект понравится не только любителям древних рептилий и других вымерших животных — кроме них игра предоставляет множество механик выживания, каждая из которых сделана на высоком уровне. Ну а чтобы выживать было легче и веселее, запускайте режим split-screen и окунайтесь в мир, наполненный опасностями, будто бы из фильмов «Парк Юрского периода».

Forza Motorsport 7

Фото Forza Motorsport 7

Не стоит грустить из-за того, что последняя часть серии игр Forza обошла стороной Xbox One, ведь ее разработчики решили оставить проект без локального мультиплеера. Ведь есть Forza Motorsport 7 2017 года, которая все еще выглядит свежо и позволяет проверить, чьи навыки вождения виртуальных спорткаров лучше, сидя на одном диване. Зовите соперника и гоните: ведь что может быть лучше, чем наслаждаться быстрыми тачками в кругу семьи.

Resident Evil 5

Фото Resident Evil 5

Можно привести множество аргументов в поддержку мнения, что пятая и шестая часть легендарной серии Survival horror далеко не лучшие ее представители. Но что касается кооперативного прохождения — сложно представить приключение лучше, ведь Resident Evil 5 в свое время стала игрой, которая раскрывалась только во время совместного прохождения, и даже спустя 15 лет ничего не изменилось.

Пятая часть переносит действие японской серии в африканский регион, а агент Крис Редфилд, знакомый игрокам еще со времен первой части серии, вместе со своей напарницей Шевой Аломар вновь столкнется с биологическим оружием, паразитами, превращающими людей в зомби, и секретами корпорации Umbrella.

Halo: The Master Chief Collection

Фото Halo: The Master Chief Collection

Коллекция игр легендарной серии шутеров, получивших визуальные обновления, понравится как ветеранам серии, знакомым с приключениями Мастера Чифа еще со времен оригинальной игры, так и новичкам.

The Master Chief Collection — идеальный вариант для знакомства с приключениями суперсолдата, созданного для космической войны, ну а режим локального кооператива сделает это знакомство еще более захватывающим, независимо от того, насколько часто бывал в мире Halo ваш игровой напарник.

Cuphead

Фото Cuphead

Игра, совмещающая в себе особенности платформера и shoot'em up, чей визуальный стиль вдохновлен мультипликацией 30-х годов. Это удивительное приключение героя по имени Чашек, которое может бросить вызов даже опытным игрокам, а кооперативный режим, в котором напарник берет на себя управление героем по имени Кружек, сделает ваши геймплейные сессии еще ярче.

Игровой процесс Cuphead построен на постоянных битвах с боссами, а в арсенале игрока есть такие приемы, как прыжок, уворот, стрельба, а также суперспособность, для активации которой потребуется выполнять успешные парирования.

Cassette beasts

Фото Cassette beasts

В этой ролевой игре с открытым миром главной задачей игрока станет коллекционирование милых зверюшек, состоящих из пикселей, и последующие их развитие в битвах. Да, механика стара как мир и, без сомнения, навевает ассоциации с легендарной серией Pokemon. Но, как показал успех многих подобных проектов, не всегда так важна основа механик, как подход к деталям.

Отдельная фишка Cassette beasts — стилизация интерфейса битв под магнитофон, когда каждая кнопка отвечает за то или иное действие. Кооперативный режим расширяет идеи этой механики, так как интерфейсным плеером пользуются сразу два игрока, что позволяет создавать множество уникальных комбинаций.

Vampire Survivors

Фото Vampire Survivors

Казуальный roguelike c элементами жанра shoot'em up от разработчика Луки Галанте, выполненный в стиле готического фэнтези. Игра столкнет игрока с ордами пиксельных монстров всех возможных видов, а главной целью станет выживание.

По ходу прохождения уровней персонаж игрока будет прокачиваться и повышать свой уровень, а локальный кооператив с возможностью играть вчетвером сделает битву с превосходящими силами зла еще более увлекательной и веселой и, наверняка, поможет вам сблизиться с напарниками по игре.