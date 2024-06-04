Илон Маск разрешил — в бывшем Twitter появится контент «для взрослых»

Материалы сексуального характера всегда были запрещены в Twitter, но это никого не останавливало. По некоторым оценкам, такой контент занимал до 13% от всего содержимого соцсети. Что же, теперь Twitter больше не Twitter, а в соцсети X Илон Маск разрешил постить «клубничку» — правда, с оговоркой, что изображенное должно происходить по согласию и не вовлекать несовершеннолетних.

Попадает под новые правила и творчество 18+ нейросетей — его также можно будет публиковать в социальной сети без ограничений.