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Сегодня, 20:05

Red Dead Redemption 2 теперь можно запустить на Android

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

Ютубер Serg Pavlov решил проверить, как требовательная игра Red Dead Redemption 2 будет работать на смартфоне Red Magic 9 Pro.

Игру удалось запустить через эмулятор Linux'а. Даже на минимальных настройках графики при разрешении 540p (Red Magic 9 Pro поддерживает 2480 на 1116) на Android-смартфоне игра страдает от низкой (меньше 15 кадров/с) производительности, пропадающих текстур и графических артефактов.

Serg Pavlov признал, что на Red Magic 9 Pro игра выдает низкий FPS и работает «отвратительно», однако комментаторы с шуткой заявили, что геймеры дождались Red Dead Redemption 2 на смартфоны быстрее, чем GTA 6.

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