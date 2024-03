Названа «величайшая игра всех времен» — и это не Skyrim

Издание Game Informer назвало величайшую игру за всю историю, основываясь на голосовании 200 000 читателей, выбиравших из 64 проектов.

Результат может показаться неожиданным — победила The Legend of Zelda: Ocarina of Time, основным противником которой была The Elder Scrolls V: Skyrim.

Близко к пьедесталу подобрались и такие игры, как Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, The Witcher 3, Elden Ring и The Last of Us.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.