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Сегодня, 14:40

Мэдиссон похвалил графику «Смуты», назвав ее «недурственным некстгеном»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото https://t.me/maddysontg

Стример Мэдиссон похвалил российскую RPG. По его словам, графика в «Смуте» оказалась лучше, чем он ожидал до релиза — правда, ценой этого стала плохая оптимизация. Вердикт стримера по демоверсии оказался двойственным — он назвал игру «любопытной», но предположил, что ее придется патчить.

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А вот «слив» на торренты полной версии «Смуты» до релиза Мэдиссон счел «лютым провалом», который ударит по продажам.

Источник: TG-канал
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