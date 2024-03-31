Мэдиссон похвалил графику «Смуты», назвав ее «недурственным некстгеном»

Стример Мэдиссон похвалил российскую RPG. По его словам, графика в «Смуте» оказалась лучше, чем он ожидал до релиза — правда, ценой этого стала плохая оптимизация. Вердикт стримера по демоверсии оказался двойственным — он назвал игру «любопытной», но предположил, что ее придется патчить.

А вот «слив» на торренты полной версии «Смуты» до релиза Мэдиссон счел «лютым провалом», который ударит по продажам.