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Сегодня, 20:35

Любительский ремейк превращает Fallout 4 в Fallout 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото ProjectArroyo

Авторы Project Arroyo, фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4, показали новое видео своего проекта. В нем они сравнивают локации оригинала с их воспроизведением в ремейке.


Разумеется, сходства 1-в-1 достигнуть было практически невозможно. Тем не менее, удалось совсем неплохо, что и отмечают фанаты в комментариях.

«Я всегда думал, что передать мрачную двухмерную атмосферу оригинального Fallout невозможно на движке Creation, или даже просто в 3D, но это видео доказывает что я был неправ. Восхитительная работа!» — один из пользователей.

Источник: YouTube
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