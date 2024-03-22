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22 марта, 15:20

Для Dota 2 вышел патч, но не тот, которого все ждут

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Для Dota 2 вышел патч под номером 7.35d. Это еще не крупное обновление «Павшая корона», которое выйдет в апреле и добавит в игру новый контент, включая героя Ringmaster, но все равно кое-что интересное в нем есть.

Помимо ожидаемых изменений баланса (например, Divine Rapier превратилась в переключаемый предмет, позволяющий выбирать между плюсом к обычном урону и урону к заклинаниям) изменилась и система банов.

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Теперь героев исключают из игры не в начале матча, а заранее — игрок может выбрать до четырех героев, которых не хочет видеть, и одного из них точно забанят. Кроме того, появилась экспериментальная функция по оценке найденной игры — отображаются пинг, уровень игроков и их добропорядочность.

Источник: TG-канал Steam Community
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