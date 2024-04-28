Самые богатые российские блогеры на YouTube: Мелстрой, Бустер и другие

Монетизацию на YouTube отключили, но рекламные интеграции и контракты никуда не делись.

Слово «блогер» уже давно перестало быть чем-то оскорбительным. Над интернет-звездами больше не смеются, а, наоборот, предлагают крупные рекламные контракты и зовут на важные мероприятия. Но какой же доход приносит интернет, и кто самый богатый блогер в России? Давайте разберемся.

Михаил Литвин

Фото vk.com/id153367389

Основная блогерская деятельность Литвина — это пранки, поджог тачек и другое эпатажное поведение в общественных местах.

Благодаря своему треш-контенту ему удается получать немалые деньги. Основной доход приносит реклама букмекерских контор и казино, но иной раз Литвин не против рекламировать и что-то еще.

Например, на одном из своих видео он разбил Lamborghini Urus, параллельно с этим рекламируя Lit Energy — энергетик собственного производства.

В среднем в месяц Литвин получает около 25 миллионов рублей. А общее его состояние — 10 миллионов долларов, или почти 800 миллионов рублей.

Wylsacom (Валентин Петухов)

Фото youtube.com/@Wylsacom

На сегодняшний день Wylsacom является, пожалуй, самым известным российским техноблогером. Он обозревает всевозможные гаджеты, тем самым помогая многим людям определиться с надобностью той или иной покупки.

Основной заработок блогера строится на рекламе и разных партнерских проектах. За один рекламный пост, в зависимости от соцсетей, Wylsacom может получить от 100 тысяч до 600 тысяч рублей. Неплохой заработок он получает от продвижения брендов. Сейчас он является амбассадором цифровых сервисов Сбера.

В месяц зарабатывает 25 миллионов рублей. Общее состояние — 20 миллионов долларов, что в переводе на наши деньги — почти 2 миллиарда рублей.

Настя Ивлеева

Фото vk.com/ivlei

Ивлеева довольно резко ворвалась в сферу медиа и так же быстро обрела известность. Популярный блогер, телеведущая, которую многие могут помнить по шоу «Орел и решка», а в последние годы еще и киноактриса.

Основной доход девушке приносят рекламные посты в социальных сетях. Купить рекламный пост может каждый желающий, но обойдется он в сумму от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Помимо этого, доход ей приносит участие в разных шоу и программах, а также коллаборации с известными брендами. Но после скандальной «голой» вечеринки ее финансы сильно пострадали.

Ежемесячный заработок Насти составляет около 21 миллиона рублей, а общее состояние — 20 миллионов долларов.

Мелстрой

Фото Соцсети Мелстроя

Скандальный треш-блогер, известный своими стримами и челленджами. Последнее время его можно увидеть буквально везде — конкурсы блогера получили большой ажиотаж. Любой человек может выиграть, если заставит определенную известную личность передать привет Мелстрою, подписаться на него в социальных сетях или сделать мем.

В основном Мелстрой зарабатывает на стримах онлайн-казино. Помимо этого, неплохую копеечку ему подкидывают зрители, которые донатят немалые суммы.

В месяц зарабатывает 390 миллионов рублей, а общее состояние — 286 миллионов долларов. Это делает Мелстроя самым богатым блогером в России.

Юрий Дудь*

Фото vk.com/yurydud

Вопрос «Сколько ты зарабатываешь?» актуально повернуть и в сторону Юры. Российский блогер и журналист, известный благодаря своим интервью со знаменитостями, которые приносят немалые просмотры.

В основном доход блогеру приносит реклама на собственном канале и в Instagram**. Пост в социальных сетях стоит около 600 тысяч рублей, а рекламная интеграция в видео на YouTube — от 2 миллионов рублей.

По определенным причинам доход Юры сильно пострадал. Приблизительно за 2023 год он заработал примерно 63 миллиона рублей, что говорит об упадке чуть ли не в два раза. А общее его состояние — 5 миллионов долларов.

Слава Бустер

Фото Бустер

Один из самых известных стримеров и блогеров в СНГ. Аудиторию привлек тем, что играл в разные игры и показывал это все на Twitch. На YouTube снимает ролики развлекательного характера и имеет на площадке более 3 миллионов подписчиков.

Основной доход получает как раз благодаря стримам. Разместить рекламный баннер во время трансляции стоит от 2 миллионов рублей, плюсом сюда идут и донаты подписчиков. Также «копеечку» ему приносит и Instagram**, где одна сторис обойдется в 250 тысяч рублей.

Примерное состояние Бустера — 900 миллионов рублей.

Ксения Собчак

Фото vk.com/sobchak

Когда-то известная ведущая проекта «Дом-2» уже как долгое время обосновалась на YouTube. Она берет провокационные интервью у известных личностей.

Основной доход женщине приносит реклама, которая может мелькать в одном видеоролике по несколько раз.

В год Собчак получает приблизительно 280 миллионов рублей, а общее состояние журналистки — 50 миллионов долларов.

Александр Гудков

Фото worldskills2019.com

Известный российский комик и ведущий. Многие могут знать его благодаря шоу Comedy Woman. Последние годы занимается продвижением своего YouTube-канала «Чикен Карри», где вместе с BRB и другими знаменитостями играет в Dungeons & Dragons и снимает другие разноплановые видео.

Основной доход Александр получает благодаря рекламным интеграциям в своих роликах, написанию сценариев для различных шоу и съемкам клипов для звезд.

В месяц Гудков зарабатывает около 8 миллионов рублей, а общее состояние — 5 миллионов долларов, или почти 400 миллионов рублей.

Александр Зубарев

Фото vk.com/id_zubarefff

Блогер и стример, живущий в Китае. В своих роликах рассказывает про местную кухню и делится разными интересными фактами на YouTube. Привлек внимание своей харизмой и прямолинейностью, отчего разлетелся на мемы.

Основной доход Зубарева — это реклама. Twitch и YouTube приносят ему 900 тысяч рублей ежемесячно. А одна рекламная публикация в Telegram стоит 180 тысяч.

Ежемесячный доход стримера — приблизительно 2 миллиона рублей.

Игорь Рыбаков

Фото vk.com/rybakov_igor

Известный бизнесмен, совладелец корпорации «Технониколь» и Рыбаков Фонда. Ведет свой YouTube-канал, где записывает подкасты, рассказывает о бизнесе и многом другом. В целом, наверное, один из известнейших инфоцыган.

Основной доход Рыбакову приносят его бизнес-тренинги и проценты от компаний.

Forbes оценивает состояние Игоря в 900 миллионов долларов.

* Признан в РФ физическим лицом — иностранным агентом.

** Принадлежит к экстремистской организации, запрещенной в РФ.

Цифры в статье приведены из личных заявлений блогеров, информации с сайта rich-list.ru и рейтинга от Forbes.