Консоли или ПК — на какой платформе выгоднее играть в игры

Да будет баттл!

Извечная борьба ПК и консолей не утихает даже в наше время. И если гонка мощностей уже начинает надоедать, то вот погоня за удобством и выгодой, кажется, никогда не надоест игрокам. Платформы предлагают все больше вкусных предложений для геймеров, от которых, порой, глаза начинают разбегаться, поэтому давайте попробуем разобраться в том, на чем все-таки выгоднее играть.

Плюсы и минусы ПК при выборе платформы

Среди всех доступных платформ у ПК есть самое главное преимущество из всех — торренты. Многие скажут, что и на консоли можно скачивать пиратские игры, но для этого нужно прошивать консоль и брать на себя определенные риски.

Но давайте все-таки будем отталкиваться от более легальных способов покупки игр. В противном случае, текст можно закончить прямо тут.

Фото Deathloop

Главным плюсом гейминга на ПК является доступность — в Steam, Epic Games Store и GOG нередко проходят бесплатные раздачи и крупные распродажи. Плюс немаловажным фактором можно считать и то, что издатели охотнее делают для ПК региональные цены, поэтому игры на ПК можно купить дешевле, чем на консоли.

Еще одним плюсом является большое количество бесплатных проектов — большая часть киберспортивных дисциплин, батл-роялей, ММО доступно на ПК — чаще всего это еще и эксклюзивная платформа, поэтому если вы испытываете финансовые трудности, то рынок бесплатных проектов не даст вам заскучать.

Что касается минусов, то самым главным из них является игровое железо. Технологии не стоят на месте и касается это не только компьютеров. Игры становятся все инновационней, из-за чего обновлять ПК в погоне за новинками становится дороже. С приставками ситуация куда лучше.

Фото Valve

Плюсы и минусы Xbox при выборе платформы

Игры на консолях стоят куда дороже, но у приставок есть огромнейший плюс — подписочные сервисы. Самым главным и выгодным из них можно по праву считать Xbox Game Pass. Мало того, что в нем уже имеется огромная библиотека старых и новых игр — подписчики сервиса могут получать и самые свежие новинки.

Фото Microsoft

Более того, в Game Pass есть отличная коллекция игр со старых платформ, что является, наверное, самым жирным плюсом в копилке приставки от Microsoft, а подписка Game Pass Ultimate доступна и на ПК.

Фото Microsoft

Плюсы и минусы PlayStation при выборе платформы

У PlayStation с подписочным сервисом дела обстоят куда хуже — в нем тоже есть обширная игровая коллекция, но совсем нет игр с прошлых платформ. Игры в подписку Plus добавляются с большим опозданием и это, к сожалению, не всегда новинки игровой индустрии. Но это не значит, что игрокам на приставке от Sony придется скучать — библиотека в Plus все равно довольно большая.

Фото Sony

Еще одной приятной возможностью является PlayStation Hits — коллекция культовых и значимых проектов на консоли. Все эти игры также доступны в подписке, но если вам не нравится инициатива с ежемесячной оплатой, то можно прибегнуть и к приобретению определенной игры. Более того, некоторые из проектов до сих пор доступны в качестве физической копии — цены на них чаще всего не поднимаются выше 2 тысяч рублей.

Фото Santa Monica Studio

Так где же выгоднее играть? Наш выбор — Xbox

PlayStation, к сожалению, проигрывает и ПК, и Xbox почти по всем фронтам. Game Pass от Microsoft намного удобнее и доступнее — Ultimate версию, которая позволит играть не только на Xbox, но и на ПК, можно приобрести за 5 тысяч рублей (в год) и получить огромную библиотеку игр.

Коллекция игр в PlayStation Plus тоже немаленькая, но не идет ни в какое сравнение с сервисом от Microsoft. Еще одним минусом является почти полное отсутствие новинок, сразу доступных на релизе в сервисе.

А вот компьютеры расположились прямо за Xbox — на ПК скачивать игры можно и с торрентов, но если в них не встроена Denuvo. В противном случае придется ждать как минимум несколько месяцев, пока эти игры кто-то взломает, либо раскошеливаться на лицензионную версию, стоимость которой хоть и дешевле, чем на консолях, но не существенно. А если брать в расчет затраты на обновление комплектующих, то поиграть в игры на ПК становится недешевым удовольствием.