Лучшие нейросети для написания и редактирования текстов

Идеальные помощники для написания дипломов и эссе.

Последние несколько лет ИИ-сервисы — в центре внимания. Нейросеть учится, а человеческий труд заменяется машинным. То, что было фантастикой в середине 2000-х, становится нашей новой реальностью. В этой статье мы рассмотрим самые полезные нейросети для редактирования текста.

Поначалу чат-боты были ужасны — они впечатляли только в том случае, если среди ответов было что-то похожее на правду и факты, а остальное — выбрасывалось. В последнюю пару лет у нас появились мощные ИИ-сервисы, которые стали хорошо справляться с четкими задачами, включая написание маркетинговых текстов. Но даже здесь есть один нюанс — нейронки только учатся и пока не могут дать нужных результатов, даже если есть промт, снимающий все ограничения.

ChatGPT

— Доступно: Web-версия, Telegram-боты.

— Цена: бесплатно / новая версия $ 20 / мес.

— Есть ли поддержка русского языка: есть.

ChatGPT кажется другим, более умным и гибким. Он хоть и находится в стадии разработки, но может писать анекдоты, рабочий компьютерный код и эссе для университета. Он также может угадывать медицинские диагнозы, создавать текстовые игры про Гарри Поттера и объяснять научные концепции.

С написанием текстов по запросу у бота проблем нет, однако для этого требуются специальные команды, чтобы запрос был понятней, а текст — конкретней.

Фото pikabu.ru/story/chatgpt_na_russkom_9837763

Именно движок, на котором работает бот, вызывает такой ажиотаж. Две его последние версии невероятно мощные, и они доступны в виде API. Это означает, что другие разработчики могут добавлять ИИ для создания текстов в свои приложения. Так появилась куча модов на Minecraft, Skyrim и прочие игры, а интеграция нейросети с Excel и другими программами до сих пор удивляет.

По сути, разработчики из OpenAI вложили в нейронку все человеческие знания (актуальные до 2021 года) и построили ИИ глубокого обучения — сложный, многоуровневый, взвешенный алгоритм, смоделированный по образцу человеческого мозга. Поразительно, сколько работы было проделано и как мало мы понимаем о работе этих алгоритмов.

Именно поэтому существует так много генераторов текстов с искусственным интеллектом — все с очень похожими возможностями.

Bard Google

— Доступно: Web-версия.

— Цена: бесплатно.

— Есть ли поддержка русского языка: есть — неофициально.

Прямой конкурент и аналог ChatGPT. Преимущество ИИ от Google — полный доступ в интернет. Нейросеть способна написать любой материал на основе свежей информации. Это отличный помощник для рецензий, конспектов и больших аналитических статей, где использование источника необходимо. Пользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно. Из минусов пользователи часто выделяют, что Bard допускает гораздо больше грамматических, лексических и фактических ошибок, чем его аналоги. Нейросеть работает только на английском языке, поэтому без должных знаний или переводчика под рукой пользоваться «Бардом» практически невозможно. Robotext.io — Доступно: Web-версия и API.

— Цена: бесплатно с пробным режимом / полная версия от 290 рублей в мес.

— Есть ли поддержка русского языка: есть. Прямая альтернатива ChatGPT на русском языке и от российских разработчиков. Robotext.io использует собственные языковые модели и шаблоны, которые способны сгененировать текст любой сложности. При желании можно составить произвольный запрос. Фото Robotext.io Сервис подходит как учащимся для написания рефератов, сочинений и эссе, так и копирайтерам для составления заметок, новостей и статей. Нейросеть может использоваться и в написании сценариев и стихов. Техническая поддержка осуществляется на русском языке. Jasper — Доступно: Web-версия.

— Цена: $ 49 в мес.

— Есть ли поддержка русского языка: есть. Jasper — одна из самых популярных нейронок для генерации текстов. Она отлично справляется с созданием высококачественного контента, и промты можно настроить так, чтобы ИИ в точности скопировал нужный вам стиль письма.

Единственный недостаток Jasper — цена. Это один из самых дорогих сервисов в данном списке, поэтому обязательно воспользуйтесь бесплатной пробной версией и убедитесь, что оно вам необходимо. Writesonic — Доступно: Web-версия.

— Цена: бесплатно до 10 000 символов / далее $ 10 за 100 000 символов.

— Есть ли поддержка русского языка: есть. Writesonic и Jasper отличаются простотой интерфейса, но стоит отметить, что Writesonic больше подойдет новичкам. При первом входе вы сразу увидите все шаблоны, которые разложены по категориям.

Фото neuro-texter.ru/blog/kak-polzovatsa-writesonic-v-rossii

Writesonic, возможно, является лучшей бесплатной нейросетью для создания текстов. Здесь бесплатно предоставляют 10 000 слов, и этого вполне достаточно для написания статьи в блог. Это, кстати, одно из немногих приложений, позволяющих напрямую выбирать версию GPT для генерации текста.

Anyword

— Доступно: Web-версия.

— Цена: есть бесплатный пробный период / от $ 39 в мес.

— Есть ли поддержка русского языка: есть.

Anyword — это крутой инструмент для копирайтинга. Он сам редактирует текст и помогает быстро создавать интересный контент. Искусственный интеллект изучает данные, распознает повторяющиеся темы, а затем создает оригинальный контент, отвечающий пользовательским запросам.

Фото dzen.ru/a/ZBgTZpcCO0lQm1w1

Сервис способен проверять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, а вдобавок — соблюдать оптимальную структуру предложений.

Copy.ai

— Доступно: Web-версия.

— Цена: бесплатно до 2 000 символов / от $ 49 в мес.

— Есть ли поддержка русского языка: есть.

Еще один ИИ-сервис для копирайтеров, который облегчает создание серьезного бизнес-контента. Он содержит более 90 шаблонов, что позволяет создавать тексты для любых целей — от постов в соцсетях до маркетинговых писем. Для быстрой обучаемости алгоритмов работа Copy.ai строится в формате «вопрос — ответ».

Фото Copy.ai

Среди всех ИИ-генераторов текста бесплатно здесь доступен самый маленький объем. К тому же работа нейросети не отличается от аналогов чем-то уникальным, кроме заготовленных промтов.

GerwinAI

— Доступно: Web-версия.

— Цена: бесплатно до 10 000 символов / тарифы от 330 рублей.

— Есть ли поддержка русского языка: есть.

Одна из наиболее востребованных нейросетей для создания текстов, которая запала в душу копирайтерам. Она способна генерировать качественные статьи и даже делить текст на разные тематические блоки. Но есть один нюанс — для безлимитного использования сервисом придется заплатить 4990 рублей.