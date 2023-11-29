Лучшие нейросети для написания и редактирования текстов
Последние несколько лет ИИ-сервисы — в центре внимания. Нейросеть учится, а человеческий труд заменяется машинным. То, что было фантастикой в середине 2000-х, становится нашей новой реальностью. В этой статье мы рассмотрим самые полезные нейросети для редактирования текста.
Поначалу чат-боты были ужасны — они впечатляли только в том случае, если среди ответов было что-то похожее на правду и факты, а остальное — выбрасывалось. В последнюю пару лет у нас появились мощные ИИ-сервисы, которые стали хорошо справляться с четкими задачами, включая написание маркетинговых текстов. Но даже здесь есть один нюанс — нейронки только учатся и пока не могут дать нужных результатов, даже если есть промт, снимающий все ограничения.
ChatGPT
— Доступно: Web-версия, Telegram-боты.
— Цена: бесплатно / новая версия $ 20 / мес.
— Есть ли поддержка русского языка: есть.
ChatGPT кажется другим, более умным и гибким. Он хоть и находится в стадии разработки, но может писать анекдоты, рабочий компьютерный код и эссе для университета. Он также может угадывать медицинские диагнозы, создавать текстовые игры про Гарри Поттера и объяснять научные концепции.
С написанием текстов по запросу у бота проблем нет, однако для этого требуются специальные команды, чтобы запрос был понятней, а текст — конкретней.
Именно движок, на котором работает бот, вызывает такой ажиотаж. Две его последние версии невероятно мощные, и они доступны в виде API. Это означает, что другие разработчики могут добавлять ИИ для создания текстов в свои приложения. Так появилась куча модов на Minecraft, Skyrim и прочие игры, а интеграция нейросети с Excel и другими программами до сих пор удивляет.
По сути, разработчики из OpenAI вложили в нейронку все человеческие знания (актуальные до 2021 года) и построили ИИ глубокого обучения — сложный, многоуровневый, взвешенный алгоритм, смоделированный по образцу человеческого мозга. Поразительно, сколько работы было проделано и как мало мы понимаем о работе этих алгоритмов.
Именно поэтому существует так много генераторов текстов с искусственным интеллектом — все с очень похожими возможностями.
Bard Google
— Доступно: Web-версия.
— Цена: бесплатно.
— Есть ли поддержка русского языка: есть — неофициально.
Robotext.io
— Доступно: Web-версия и API.
— Цена: бесплатно с пробным режимом / полная версия от 290 рублей в мес.
— Есть ли поддержка русского языка: есть.
Прямая альтернатива ChatGPT на русском языке и от российских разработчиков. Robotext.io использует собственные языковые модели и шаблоны, которые способны сгененировать текст любой сложности. При желании можно составить произвольный запрос.
Сервис подходит как учащимся для написания рефератов, сочинений и эссе, так и копирайтерам для составления заметок, новостей и статей. Нейросеть может использоваться и в написании сценариев и стихов. Техническая поддержка осуществляется на русском языке.
Jasper
— Доступно: Web-версия.
— Цена: $ 49 в мес.
— Есть ли поддержка русского языка: есть.
Jasper — одна из самых популярных нейронок для генерации текстов. Она отлично справляется с созданием высококачественного контента, и промты можно настроить так, чтобы ИИ в точности скопировал нужный вам стиль письма.
Единственный недостаток Jasper — цена. Это один из самых дорогих сервисов в данном списке, поэтому обязательно воспользуйтесь бесплатной пробной версией и убедитесь, что оно вам необходимо.
Writesonic
— Доступно: Web-версия.
— Цена: бесплатно до 10 000 символов / далее $ 10 за 100 000 символов.
— Есть ли поддержка русского языка: есть.
Writesonic и Jasper отличаются простотой интерфейса, но стоит отметить, что Writesonic больше подойдет новичкам. При первом входе вы сразу увидите все шаблоны, которые разложены по категориям.
Writesonic, возможно, является лучшей бесплатной нейросетью для создания текстов. Здесь бесплатно предоставляют 10 000 слов, и этого вполне достаточно для написания статьи в блог. Это, кстати, одно из немногих приложений, позволяющих напрямую выбирать версию GPT для генерации текста.
Anyword
— Доступно: Web-версия.
— Цена: есть бесплатный пробный период / от $ 39 в мес.
— Есть ли поддержка русского языка: есть.
Anyword — это крутой инструмент для копирайтинга. Он сам редактирует текст и помогает быстро создавать интересный контент. Искусственный интеллект изучает данные, распознает повторяющиеся темы, а затем создает оригинальный контент, отвечающий пользовательским запросам.
Сервис способен проверять и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, а вдобавок — соблюдать оптимальную структуру предложений.
Copy.ai
— Доступно: Web-версия.
— Цена: бесплатно до 2 000 символов / от $ 49 в мес.
— Есть ли поддержка русского языка: есть.
Еще один ИИ-сервис для копирайтеров, который облегчает создание серьезного бизнес-контента. Он содержит более 90 шаблонов, что позволяет создавать тексты для любых целей — от постов в соцсетях до маркетинговых писем. Для быстрой обучаемости алгоритмов работа Copy.ai строится в формате «вопрос — ответ».
Среди всех ИИ-генераторов текста бесплатно здесь доступен самый маленький объем. К тому же работа нейросети не отличается от аналогов чем-то уникальным, кроме заготовленных промтов.
GerwinAI
— Доступно: Web-версия.
— Цена: бесплатно до 10 000 символов / тарифы от 330 рублей.
— Есть ли поддержка русского языка: есть.
Одна из наиболее востребованных нейросетей для создания текстов, которая запала в душу копирайтерам. Она способна генерировать качественные статьи и даже делить текст на разные тематические блоки. Но есть один нюанс — для безлимитного использования сервисом придется заплатить 4990 рублей.
На официальном сайте нейросети пишут, что она отлично подходит для написания текстов для карточек товаров, а также для формулирования комментариев в СМИ на разные темы. Также она способна создавать описания недвижимости.
Возможности искусственного интеллекта безграничны, при этом «написать текст» — основной запрос в любом ИИ. Пока восстания машин не предвидится: все эти нейросети находятся только на первом этапе своего самообучения и часто выдают ошибки, сложные формулировки или просто некорректные тексты.
Это отличный инструмент для авторов и маркетологов, но смогут ли нейросети заменить человеческий труд — вопрос, на который пока что нет ответа. Тексты пока сухие, и даже грамотные промты не способны задать условия, при которых текст ИИ будет неотличим от «живых» и «настоящих».