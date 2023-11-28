Гений нашего времени: за что Хидео Кодзима так полюбился геймерам

Прежде всего за свежие, нестандартные и рискованные концепты, которые погружают с головой.

У всех игроков имя метра японского геймдева плотно связано с серией стелс-экшенов Metal Gear. Последняя часть серии, созданная под руководством Хидео — Metal Gear Solid V: Phantom Pain — увидела свет в 2015-м, но за свою более чем 30-летнюю историю разработки игр известный японец не ограничился только серией про элитных спецагентов с позывными Snake.

Другие проекты геймдизайнера тоже задавали тренды, а его идеи изменили всю индустрию. Мы крикнем «Кодзима!», все ответят «Гений!».

«Человеческое тело на 70 процентов состоит из воды. Я на 70 процентов состою из кино», — Хидео Кодзима

Будущая легенда индустрии родился в 1963 году в Токио и был младшим ребенком. Его семья много переезжала, так что в японской столице юный Кодзима прожил совсем недолго, а большую часть детства провел в городишке Каваниси.

Еще в детстве будущий геймдизайнер полюбил кино. В семье Хидео существовала традиция смотреть по одному полнометражному фильму каждый вечер, но особенной любовью у юного ценителя кино пользовалась программа «Воскресный кинотеатр», где показывали зарубежные фильмы.

Если вы проследите за соцсетями метра, он до сих делится всем, что посмотрел, а контента он потребляет много, особенно для человека 60 лет. Собственно, в детстве Кодзима мечтал стать именно режиссером, что у него не вышло, но именно это и сказалось на будущем подходе геймдизайнера к своим проектам.

Фото gamedeveloper.com

Во время учебы в университете Хидео заинтересовался играми. Он много времени проводил за Nintendo Famicom и видел в играх огромные перспективы. Так что когда перед молодым японцем встал выбор идти работать «белым воротничком» или попробовать пробиться в геймдев, он выбрал второе, ведь именно в разработке игр он видел приемника кино, способного перегнать кинематограф.

В 23 года Хидео попал в Konami, которая тогда была на волне, благодаря своим игровым автоматам. Игровая индустрия казалась большинству японцев чем-то несерьезным, так что в глазах знакомых шаг Хидео был безрассудством.

Уже через три года свет увидела первая часть Metal Gear, ставшая родоначальником целого жанра стелс-экшена.

Snatcher

Уже в этом проекте, вдохновленным такими произведениями, как «Бегущий по лезвию» и «Акира», Кодзима во всю реализовал свою тягу к кинематрографу и эпичной постановке, насколько этого позволяли технологии 1988 года.

События игры разворачиваются в 2049 году в городе будущего Нео-Кобе-Сити, расположенном на острове, спустя 50 лет после утечки биологического оружия из лаборатории в Москве. Но миру грозит новая опасность, среди людей стали появляться биороботы неизвестного происхождения, похищающие людей и занимающие их место, прозванные «похитителями».

Главный герой Гиллиан Сид за пять лет до событий игры вместе со своей женой был обнаружен на границе бывшего Советского Союза. Он страдал сильной формой амнезии, но единственное, что помнил — это угрозу тех самых похитителей. Именно это и приводит его в организацию, созданную для борьбы с биороботами.

Snatcher. Фото Кодзима

Интересно, что к релизу игры в 1988 году Кодзима не успел дописать сюжет, так что игра вышла незаконченной. Оригинальная версия состояла из двух актов, а в переизданиях для новых платформ к ним добавился третий, но все равно история не раскрывается на полную, ведь изначально планировалось разбить повествование на целых шесть актов.

Snatcher — это графическая новелла, разбавляемая боевыми сценами. Несмотря на то, что игру сложно назвать оригинальным произведением, ей точно не откажешь в наличии проработанного сеттинга и ярких персонажей.

Коммерчески игра еле-еле отбилась, но вокруг нее сформировалась крепкая фанбаза и почти все рецензии были положительными. Проект Кодзимы назвали одним из самых выдающихся в сеттинге киберпанка, что особенно ценно, учитывая, что для Хидео это был первый опыт написания сложного сценария.

Policenauts

Переносимся в 1994-й. Следующая визуальная новела от японца стала логичным продолжением идей Snatcher, но на этот раз Кодзима получил еще больше свободы. Особое влияние на образы героев в этот раз оказал фильм «Смертельное оружие».

История Policenauts крутится вокруг Джонатана Ингрэма — полицейского-астронавта, назначенного работать на первой космической колонии людей «Забережье». Во время испытаний нового скафандра героя уносит в космос, но за счет аварийных систем тот выживает и впадает в состояние анабиоза.

Policenauts. Фото Кодзима

Спустя 25 лет Джонатана находят и возвращают к жизни. За это время «Забережье» превратилось в огромный космический мегаполис. Ингрэм открывает частное детективное агентство, куда однажды приходит его бывшая жена, как и все, считавшая его погибшим, и просит разыскать ее второго мужа. В ходе выполнения заказа Джонатан Ингрэм окажется в центре преступных разборок.

По сравнению со Snatcher новый проект Хидео выглядит более комплексным, законченным и наполненным мелочами. Полиснафты также получили теплый прием, были названы духовным наследником Snatcher и были высоко оценены критиками. Также именно в этом проекте зародилось множество идей Хидео, позднее оказавшихся центральными в серии Metal Gear Solid.

P.T.

Закрываем глаза и переносимся на 20 лет вперед — в 2014-й. На выставке Gamescom был представлен играбельный тизер новой игры уже ставшего легендарным японского гемдизайнера. В этот раз Хидео создавал новый проект в сотрудничестве с Гильермо дель Торо, а главную роль в предстоящей игре должен был сыграть актер Норман Ридус.

Сюжет тизера повествовал о временной петле, в которую попадает главный герой, находящийся в доме, полном призраков. Демка P.T. представляла собой играбельный тизер девятой игры серии Silent Hill. В том же году Кодзима уже проворачивал трюк с играбельными тизерами, ведь в марте 2014 года на PlayStation и XBOX (на ПК игра вышла в декабре 2014-го) появился Metal Gear Solid V: Ground Zeroes — приквел полноценной пятой части.

P.T. Фото Кодзима

Увы, Silent Hills не суждено было увидеть свет. Несмотря на всеобщее признание и огромный инфошум, проект был отменен из-за внутренних разногласий Konami, Хидео Кодзима был уволен, а контакт с другими ключевыми фигурами оборван. Игровое комьюнити было возмущено таким решением, а на восьмилетие релиза демки Гильермо дель Торо отреагировал коротким твитом: «F.K», что расшифровывает как «F*** Konami». Красноречиво, не правда ли?

Death Stranding

После увольнения Кодзима переформотировал свою студию в Kojima Productions, ранее существовавшую как внутреннее подразделение Konami. Вместе с Хидео ушел и прежний костяк разработчиков, в том числе и арт-директор Йодзи Синкава — человек во многом ответственный за дизайн Metal Gear Solid.

Связи не потерялись, нити не порвались и к новому проекту Хидео вновь присоединился его старый друг Гильермо дель Торо, а Норман Ридус вновь взял на себя роль протагониста проекта.

На этот раз в команде оказалось множество знаменитостей, среди которых Мадс Миккельсен, Маргарет Куэлли, Николас Виндинг Рефн и другие. Казалось, что на эпизодичные роли японский геймдизайнер позвал всех своих знакомых.

Кодзима с Норманом Ридусом. Фото complex.com

В игре вы сможете встретить персонажей, созданных на основе лиц телеведущего Конана О'Брайена, режиссер Эдгара Райта, главы студии Remedey Сэма Лейка. А дизайнер Эрролсон Хью не просто подарил внешность одному из NPC, но и создал дизайн для некоторых предметов одежды героев.

Так просто не скажешь, о чем сама игра — слишком уж много конструкций внутри сюжета. Если коротко, то игрок берет на себя роль курьера по имени Сэм, занимающегося доставкой важных грузов по постапокалиптическим штатам.

В мире игры произошел ужасный катаклизм, в ходе которого души умерших смогли проникнуть в реальный мир и влиять на окружающее пространство. Главной задачей Сэма станет путешествие от одного побережья Америки до другого, чтобы связать друг с другом изолированные города и поселения.

Но, несмотря на запутанный сюжет и наличие уже ставших фирменными для Кодзимы длинных кат-сцен, самой интересной частью игры оказывается геймплей и, в частности, — ходьба. Да, почти всю игру вы будете доставлять заказы от одного выживальщика до другого, редко отвлекаясь на видео, объясняющие устройство мира и ваши задачи. Но эти доставки увлекают и передвигаться здесь по-настоящему интересно, ведь ходьба — это полноценная механика игры.

Death Stranding. Фото Кодзима

Одной из основных тем сюжета Death Stranding являются связи, что также нашло отражение в геймплее. Большая часть механик завязана на непрямом взаимодействии с игроками. Что-то подобное можно было увидеть в играх серии Soles, но в проекте Кодзимы все вертится вокруг помощи. Созданные другими игроками постройки несказанно облегчат вам доставку очередного заказа, а вы сможете построить свои сооружения, тем самым, помогая другим игрокам.

Death Stranding еще до своего выхода обрела популярность, а каждый трейлер производил фурор в рядах фанатов и разлетался на множество разборов и смыслов.

Death Stranding. Фото Кодзима

Релиз игры состоялся 8 ноября 2019 года на PS4. ПК игра впервые посетила в 2020-м, а до PS5 добралась в 2021-м. Новый проект Хидео был высоко оценен критиками, особую похвалу заслужил новаторский подход к геймплею и кинематографичность сцен вкупе с хорошей игрой актеров.

Еще в 2015 году Хидео Кодзима причислял свою студию к инди-разработчикам и первый ее проект, несмотря на бюджет ААА-игр, действительно во многом похож на инди. Так что японец опять всех обманул и создал первый за всю историю крупный инди-проект, и в этом действительно есть какая-то гениальность.

Хидео — 60, но он даже не думает заканчивать

24 августа, в день своего 60-летия, Хидео Кодзима опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором заявил, что не собирается выходить на пенсию и планирует творить до конца жизни. И, действительно, сейчас неугомонный японский геймдизайнер работает сразу над двумя проектами, один из которых — Death Stranding 2, а второй — безымянная игра для издателя XBOX Game Studios.

В декабре разработчик посетит The Game Awards 2023, где, вероятно, и покажет первый геймплей Death Stranding 2.

Кодзима-сан хоть и любит подписывать все игры своим именем, но, как сам заявил во время визита в Россию, гением себя не считает. Пожелаем легенде долгих лет жизни и создания новых инновационных игровых проектов.