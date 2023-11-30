Steam Deck 2: какой будет новая портативная консоль от Valve

Чего ждать от новой портативной консоли Valve — и, главное, когда?

Войти на рынок портативных консолей очень сложно, а удержаться на нем и того сложнее — спросите Сони, куда исчезла PS Vita. Но Valve удалось. Steam Deck, небольшой портативный компьютер, завоевал сердца и рюкзаки игроков, которым понравилось соотношение между ценой и мощностью, огромная библиотека Steam и адаптированная под устройство операционная система.

Но ни один король не правит вечно. Поэтому геймеры уже сейчас задаются резонным вопросом — когда появится Steam Deck 2 и что он будет из себя представлять? А в том, что рано или поздно вторая итерация портативного компьютера от Valve появится, никаких сомнений нет — представители компании не скрывают, что работа над производством устройств уже ведется.

Дата выхода Steam Deck 2

Steam 1. Фото Valve

Начнем с самого главного — даты выхода. Разумеется, официально она неизвестна. Но сотрудники Valve неоднократно упоминали, что серьезное обновление «железа» Steam Deck состоится не раньше, чем через 2-3 года — дескать, нужно дождаться момента, когда мощностей оригинального устройства станет не хватать.

А это значит, что вряд ли Steam Deck появится на прилавках раньше 2025-го, а то и 2026 года. Эксперты замечают, что это вполне резонно — вероятно, что инженеры Valve хотят дождаться прогресса в технологиях, которые они используют. В частности, сейчас консоль работает на основе архитектуры Zen 2 от AMD, но в новом устройстве наверняка состоится переход на мобильную версию Zen 4.

Возможные характеристики Steam Deck 2

Steam 2. Фото Valve

Многие мечтают о том, что новая модель Steam Deck станет гораздо мощнее старой. Вероятно, так и случится.

В одном из старых из интервью сотрудники Valve рассказывали, что не хотели бы допускать слишком большого разрыва по мощностям между первыми поколениями устройства. По их словам, заметное улучшение производительности произойдет только в том случае, если компания сочтет, что это даст их детищу по-настоящему серьезное преимущество.

Главными приоритетами для разработчиков стали улучшения характеристик дисплея и увеличение времени автономной работы — и на то, и на другое чаще всего жаловались покупатели оригинальной Steam Deck.

Сейчас уже понятно, что на самом деле они говорили не о Steam Deck 2, а о версии с экраном OLED, появившейся совсем недавно — помимо более совершенного дисплея в ней появилась и более емкая батарея с ускоренной зарядкой.

Все это означает, что от модели, которая может получить название Steam Deck 2, можно ожидать много большего.

Возможная цена Steam Deck 2

Steam 4. Фото Valve

Конечно, до появления официальных характеристик Steam Deck 2 сказать о цене что-то конкретное попросту невозможно — в первую очередь она будет зависеть от используемого железа. Но нетрудно догадаться, что в Valve вряд ли захотят лишаться одного из главных своих преимуществ — цены.

На рынке немало портативных компьютеров, некоторые из которых значительно превосходят Steam Deck по характеристикам. Но им никогда не добиться сопоставимого успеха у аудитории, и главный критерий здесь не мощность, а цена. 400 долларов рекомендуемой розничной цены консоли от Valve всегда привлекут гораздо больше покупателей, чем 1000 долларов у продукта от Asus ROG.

Вероятно, именно этими соображениями объясняет упомянутое выше нежелание Valve улучшать характеристики Steam Deck чересчур сильно — дорогие компоненты в конечном итоге сделают устройство менее выгодным.

Неплохой ориентир — Steam Deck с OLED-экраном. Если самая дешевая версия оригинала стоит 400 долларов, то цена на обновленную версию начинается с 550 долларов. ~13 400 рублей — разница существенная, но не фатальная.

Постоянство — признак мастерства

Информации о Steam Deck 2 не так много, как хотелось бы. Но главное уже понятно — портативная консоль от Valve будет шагать в ногу со временем, при этом занимая тот же самый сегмент, что и раньше.

Не стоит ждать ее слишком быстро, не стоит ждать слишком большого скачка в технологиях, но вместе с этим не стоит ждать и слишком большого повышения цены. И, самое главное, ни в коем случае нельзя ждать Steam Deck 3 — уж больно сложные отношения у Valve с этой цифрой.